Estados Unidos revisa planes de María Corina Machado para la salida de Maduro, según Washington Post

Washington - La Administración de Donald Trump revisó los planes de la líder opositora venezolana María Corina Machado para la eventual salida del poder de Nicolás Maduro, informó este lunes el diario The Washington Post.

Según documentos internos del Gobierno estadounidense, el plan esbozado por Machado y su equipo propone crear fuerzas para estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida de Maduro, y celebrar elecciones durante el primer año.

Aunque el equipo de la opositora venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, no compartió al Gobierno de Trump su plan completo por razones de seguridad, funcionarios estadounidenses admitieron al Post que “tienen una mayor preparación de lo que se creía”.

Según el rotativo, el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano y concluyó que solo sería necesaria una purga “limitada”, puesto que únicamente el 20 % de los oficiales son “irredimibles” y el resto se muestran contrarios a Maduro o son apolíticos.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar una red de narcotráfico, ha desplegado una presencia militar sin precedentes en el mar Caribe.

En esa operación asegura haber destruido una veintena de supuestas narcolanchas y haber matado a más de 80 personas, y amenaza con comenzar “pronto” ataques dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.