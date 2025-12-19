Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos sanciona a familiares de la primera dama de Venezuela, a quienes acusa de corrupción

La administración de Donald Trump aún no ha mostrado evidencia que respalde los señalamientos

19 de diciembre de 2025 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía cedida por prensa del Palacio de Miraflores donde se observa al presidente venezolano, Nicolás Maduro (i) y su esposa, Cilia Flores (d). ( EFE/Prensa Miraflores)
LOs señalamientos apuntan específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que presuntamente sostiene al gobierno de Venezuela.

RELACIONADAS

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con la administración de Maduro.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosVenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpNarcotráficoPetróleo
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: