Estados Unidos sanciona a familiares de la primera dama de Venezuela, a quienes acusa de corrupción
La administración de Donald Trump aún no ha mostrado evidencia que respalde los señalamientos
19 de diciembre de 2025 - 4:19 PM
Washington— Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que presuntamente sostiene al gobierno de Venezuela.
La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con la administración de Maduro.
