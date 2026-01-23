Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos sanciona nueve petroleros por crudo iraní durante protestas y corte de internet

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero indicó que los buques presuntamente son parte de una flota fantasma

23 de enero de 2026 - 4:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las sanciones se imponen debido a la “cancelación del acceso a internet por parte de Irán para ocultar sus abusos” contra sus ciudadanos durante la represión de las protestas a nivel nacional, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (El Comercio / GDA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estados Unidos impuso sanciones el viernes a una flota de nueve barcos y a sus propietarios, acusados de transportar cientos de millones de dólares en petróleo iraní prohibido a mercados extranjeros.

Las sanciones se imponen debido a la “cancelación del acceso a internet por parte de Irán para ocultar sus abusos” contra sus ciudadanos durante la represión de las protestas a nivel nacional, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Apuntan a un componente crítico de cómo Irán genera los fondos utilizados para reprimir a su propio pueblo”, explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La población y las empresas iraníes han estado batallando bajo el apagón de internet más largo y completo en la historia de la República Islámica. El gobierno bloqueó el acceso a internet el 8 de enero, cuando las protestas a nivel nacional generaron una represión en el intercambio de información.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, en inglés) indicó que los nueve buques señalados —con banderas de Palaos, Panamá y otras jurisdicciones— son parte de una flota fantasma, una red de petroleros antiguos utilizados para transportar bienes sujetos a sanciones internacionales, notablemente de Rusia e Irán. Las sanciones de Estados Unidos tienen como objetivo impedir que los iraníes señalados hagan negocios con estadounidenses o accedan a cuentas en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

La medida del viernes forma parte de una acumulación continua de tensiones entre Estados Unidos y la nación teocrática, al tiempo que un grupo de portaaviones estadounidenses se acerca al Oriente Medio. El presidente Donald Trump llamó al grupo una “armada” en comentarios a periodistas a bordo del Air Force One el jueves por la noche.

Trump agregó que Estados Unidos estaba trasladando los barcos hacia Irán “por si acaso” quisiera tomar medidas contra el gobierno iraní. El presidente republicano ha alardeado repetidamente de que sus amenazas a Irán han evitado la ejecución de más de 800 disidentes.

El principal fiscal de Irán calificó el viernes las repetidas afirmaciones de Trump como “completamente falsas”.

Por su parte, activistas afirman que el número de muertos en Irán por la sangrienta represión de las protestas a nivel nacional aumentó a al menos 5,032.

Estados Unidos emitió sanciones este mes contra funcionarios y empresas iraníes acusados de ayudar a reprimir las protestas a nivel nacional, que desafiaron al gobierno teocrático de Irán, incluido el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a quien el Tesoro acusa de ser uno de los primeros funcionarios en instar a la violencia contra los manifestantes.

El jueves, Trump se negó a decir si el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, debería ser destituido de su cargo.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
