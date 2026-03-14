Estados Unidos vuelve a izar su bandera en la embajada en Venezuela tras siete años de ruptura diplomática

La bandera estadounidense fue izada el sábado sobre la embajada de Estados Unidos en Venezuela por primera vez desde 2019, un movimiento que destacó el reciente cambio en las relaciones entre los dos países desde que el entonces presidente Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses en enero.

Aunque la bandera ya ondea, el edificio está en obras y no está claro cuándo volverá a abrir sus puertas.

La medida llega después de varias declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo a la sucesora de Maduro, la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, que ha intentado mantener abiertas las negociaciones con el Gobierno estadounidense.

La bandera fue izada “exactamente siete años después de que fuera retirada”, dijo el equipo de la embajada estadounidense en un comunicado publicado en sus canales de las redes sociales.

El izado de la bandera estadounidense atrajo inmediatamente la atención de los residentes locales.

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“Es algo bueno, de verdad, qué alegría”, dijo Luz Verónica López, residente en Caracas. “Otros países deben volver también porque eso es lo que necesitamos; progreso, avanzar en las buenas relaciones con el resto del mundo, como debe ser”.

Alessandro Di Benedetto, otro caraqueño, destacó el ambiente positivo que se respiraba entre quienes presenciaban el momento.

“He encontrado aquí a varias personas sorprendidas y contentas porque hoy han izado la bandera estadounidense en la embajada”, dijo. “Esto es positivo; es un paso más”.