Este es el único país de Latinoamérica que no celebra la Navidad
En su lugar, se festeja el Día de la Familia desde 1919
25 de diciembre de 2025 - 11:00 AM
La llegada de la Navidad es un evento esperado por millones de personas alrededor del mundo, caracterizado por reflexiones, agradecimientos y la conmemoración del nacimiento del niño Jesús.
En Latinoamérica, estas fiestas destacan por su música, coloridas tradiciones y la unión familiar. Sin embargo, hay un país en la región que rompió con esta tradición, modificando incluso el nombre de la festividad.
En la mayoría de los países de Latinoamérica, la Navidad tiene raíces profundamente católicas debido a la herencia española. Pero en Uruguay, desde 1919, esta festividad religiosa dejó de ser oficialmente reconocida. Esto responde al carácter laico del país, establecido en su Constitución de 1918, que promovió la separación entre religión y Estado.
Aunque el 25 de diciembre sigue siendo un día feriado, en Uruguay se celebra el Día de la Familia en lugar de la Navidad. Además, otras fechas religiosas también fueron transformadas: la Semana Santa se convirtió en la Semana de Turismo, el Día de los Reyes Magos ahora es el Día de los Niños, y el Día de la Virgen María pasó a ser el Día de las Playas.
Aunque Uruguay destaca en Latinoamérica por este cambio, existen otras naciones alrededor del mundo que tampoco celebran la Navidad por razones religiosas, culturales o políticas:
