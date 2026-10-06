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Estudiantes de la Universidad de Cornell se movilizan por Jane Doe tras denuncia de violación

La protesta fue convocada por 20 organizaciones estudiantiles bajo el lema “Justicia para los sobrevivientes”

6 de octubre de 2026 - 8:41 PM

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Estudiantes protestan en la Universidad de Cornell en Nueva York. (OLGA FEDOROVA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Cientos de estudiantes de Cornell, en Nueva York, recorrieron el campus universitario este lunes exigiendo justicia para la estudiante que ha denunciado que fue violada en 2024 en ese recinto por siete estudiantes de una fraternidad, sin que se haya tomado acción contra todos ni las autoridades investigaran el caso.

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“Queremos justicia ahora”, “Apoyamos a Jane Doe”, “Nos solidarizamos con los sobrevivientes” o “Vergüenza”, gritaban a medida que recorrían el prestigioso centro universitario.

En horas de la madrugada, previo a la protesta por la violación a Jane Doe —nombre genérico utilizado para ocultar la identidad de víctimas—, desconocidos vandalizaron el edificio de administración de la universidad, en la ciudad de Ithaca, al norte del estado, donde rompieron una puerta de cristal.

También escribieron con pintura roja en las paredes, al lado de la puerta: “Acabemos con el patriarcado”, “En Cornell, los violadores están protegidos, los manifestantes son expulsados”, en referencia a 15 estudiantes a los que se impuso ese castigo luego de que en 2024 protestaron en Cornell por la guerra en Gaza, algo que no ha ocurrido con los siete acusados, reseñan los medios.

Los activistas indicaron que protestaban por lo ocurrido a Jane Doe y “por los sistemas de poder globales que permitieron que eso ocurriera”. La protesta fue convocada por 20 organizaciones estudiantiles bajo el lema “Justicia para los sobrevivientes”.

Exigieron rendición de cuentas, transparencia y que se revisen las políticas y la capacitación sobre agresión sexual, de acuerdo con Spectrum.

“Ni siquiera puedo imaginar el trauma por el que pasó. Cuando nos enteramos, fue muy inquietante”, dijo a Spectrum Jonathan Lam, copresidente de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) de la Universidad de Cornell. “Había mucha frustración entre el alumnado, que no entendía cómo podía suceder algo así”, afirmó, y destacó que es importante que el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, reconozca que es necesario un cambio.

Lo ocurrido a Jane Doe se conoció tras una demanda que presentó el 14 de septiembre contra la universidad y los siete presuntos violadores, miembros de la fraternidad Chi Phi, una de las más antiguas de Estados Unidos, en la que denuncia que su caso fue archivado sin ser investigado, lo que ha generado indignación nacional y llevó a la gobernadora de Nueva York a poner en manos de la Fiscalía General la investigación.

Entre quienes dejaron oír hoy su voz estuvo la mujer trans Andrea Astor Cicerolo, estudiante de doctorado, quien se identificó como sobreviviente de agresión sexual y denunció la expulsión de los estudiantes que apoyaron a Gaza. También recordó que la universidad llegó a un acuerdo este año para resolver las demandas civiles de pacientes de Weill Cornell —la escuela de medicina de la universidad— que fueron víctimas de abuso sexual por parte del exprofesor adjunto y urólogo Darius Paduch.

El médico fue condenado a cadena perpetua.

Astor afirmó que, cuando se trata de agresiones sexuales, la Administración de la universidad “protegerá a los violadores” para “proteger su propia imagen”.

Los estudiantes convocaron a una sentada este miércoles y un bloqueo económico en el que los estudiantes no comprarán nada durante siete horas, el mismo tiempo que Jane Doe vivió el trauma de la violación en la sede de la fraternidad, en el campus universitario.

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Universidad de Cornell Agresión sexualDemanda
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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