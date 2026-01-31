Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Explosión en puerto de Irán antes de ejercicios navales deja una niña muerta y 14 heridos

La televisión estatal citó a un bombero local que atribuyó la explosión a una fuga de gas

31 de enero de 2026 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente se produce mientras Irán sigue en tensión por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar potencialmente un ataque militar contra el país.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- Una explosión sacudió un edificio de apartamentos el sábado en la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, matando a una niña de 4 años de edad, mientras que imágenes de los medios de comunicación locales supuestamente mostraron a un miembro de las fuerzas de seguridad siendo llevado a cabo por los equipos de rescate.

RELACIONADAS

La explosión se produjo un día antes de un ejercicio naval previsto por Irán en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado. El ejército estadounidense ya había advertido a Irán de que no amenazara a sus buques de guerra ni al tráfico comercial en el estrecho, sobre el que se asienta Bandar Abbas.

La televisión estatal citó a un bombero local que atribuyó la explosión a una fuga de gas. Los medios de comunicación informaron de que al menos otras 14 personas resultaron heridas en la explosión del edificio de ocho plantas, que hizo estallar las ventanas y cubrió de escombros la calle.

Un periódico local, Sobh-e Sahel, emitió imágenes de uno de sus corresponsales hablando frente al edificio. Las imágenes incluían una secuencia en la que se veía cómo sacaban en camilla a un hombre con botas negras y uniforme verde de las fuerzas de seguridad. Llevaba un collarín y parecía dolorido; su mano izquierda cubría la insignia de la rama en su uniforme.

Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia.Las manifestaciones han alcanzado más de 170 localidades en 25 de las 31 provincias iraníes, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.Manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno.
1 / 16 | Protestas en Irán: el gobierno desconecta el internet, pero manifestantes encuentran cómo comunicarse con el mundo. Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia. - The Associated Press

El periódico local no reconoció en su información que el miembro de las fuerzas de seguridad se estuviera llevando a cabo en otro lugar. La propia Guardia Revolucionaria iraní, de carácter paramilitar, no habló de la explosión, salvo para negar que un comandante de la marina de la Guardia hubiera resultado herido en la explosión.

Otra explosión atribuida a una explosión de gas ocurrida el sábado en la ciudad suroccidental de Ahvaz causó la muerte de cinco personas, según informaron los medios de comunicación estatales.

El incidente se produce mientras Irán sigue en tensión por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar potencialmente un ataque militar contra el país por la muerte de manifestantes pacíficos o la posible ejecución masiva de los detenidos en una gran represión por las manifestaciones.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
