Explosión en puerto de Irán antes de ejercicios navales deja una niña muerta y 14 heridos

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- Una explosión sacudió un edificio de apartamentos el sábado en la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, matando a una niña de 4 años de edad, mientras que imágenes de los medios de comunicación locales supuestamente mostraron a un miembro de las fuerzas de seguridad siendo llevado a cabo por los equipos de rescate.

La explosión se produjo un día antes de un ejercicio naval previsto por Irán en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado. El ejército estadounidense ya había advertido a Irán de que no amenazara a sus buques de guerra ni al tráfico comercial en el estrecho, sobre el que se asienta Bandar Abbas.

La televisión estatal citó a un bombero local que atribuyó la explosión a una fuga de gas. Los medios de comunicación informaron de que al menos otras 14 personas resultaron heridas en la explosión del edificio de ocho plantas, que hizo estallar las ventanas y cubrió de escombros la calle.

Un periódico local, Sobh-e Sahel, emitió imágenes de uno de sus corresponsales hablando frente al edificio. Las imágenes incluían una secuencia en la que se veía cómo sacaban en camilla a un hombre con botas negras y uniforme verde de las fuerzas de seguridad. Llevaba un collarín y parecía dolorido; su mano izquierda cubría la insignia de la rama en su uniforme.

El periódico local no reconoció en su información que el miembro de las fuerzas de seguridad se estuviera llevando a cabo en otro lugar. La propia Guardia Revolucionaria iraní, de carácter paramilitar, no habló de la explosión, salvo para negar que un comandante de la marina de la Guardia hubiera resultado herido en la explosión.

Otra explosión atribuida a una explosión de gas ocurrida el sábado en la ciudad suroccidental de Ahvaz causó la muerte de cinco personas, según informaron los medios de comunicación estatales.