Irán se muestra dispuesto a negociar pese a la “falta de voluntad” de Estados Unidos

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se ha mostrado este viernes dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, “falta de buena voluntad de Washington en el pasado”.

“Rechazamos cualquier política impuesta, pero estamos dispuestos a participar en un proceso diplomático significativo, lógico y justo. A pesar de la falta de buena voluntad de Estados Unidos en el pasado, Teherán está lista para retomar las conversaciones nucleares, siempre que se atiendan plenamente sus intereses legítimos y sus preocupaciones legales”, dijo en una rueda de prensa en Estambul.

Criticó al mismo tiempo las “contradicciones” de Estados Unidos y aseguró que “un ataque militar no es una opción”, ya que los bombardeos aéreos de junio pasado por parte de Estados Unidos e Israel “no alcanzaron su objetivo”.

“Sufrieron una derrota en junio. Si lo intentan otra vez, pasará lo mismo. Estados Unidos hace una propuesta de negociar, pero una negociación no puede empezar con amenazas. Si quieren una negociación justa y razonable, Irán siempre está dispuesto”, dijo Araghchí en una comparecencia junto a su homólogo turco Hakan Fidan.

El ministro subrayó, no obstante, que los sistemas de misiles y capacidades militares de Irán no podrían en ningún caso ser objeto de negociaciones, una opción aireada en la prensa estadounidense.

“Puedo decir de forma clara que los misiles y los sistemas de defensa de Irán no serán objeto de negociaciones. El pueblo de Irán no dejará que nadie se entremeta en su seguridad. Protegeremos nuestra capacidad militar y la aumentaremos en lo que haga falta”, dijo Araghchí.

“Al igual que estamos dispuestos a la negociación, también estamos preparados para la guerra, más preparados que en junio. Si Estados Unidos interviniera directamente esta vez, la situación sería mucho más compleja que la guerra anterior y muy diferente de un simple conflicto bilateral”, advirtió el jefe de la diplomacia iraní.

Su colega Fidan reiteró que “Irán y Estados Unidos deben negociar sobre el asunto nuclear” y aseguró que Ankara había trasladado a ambas partes su rotunda oposición a una intervención militar.

“Hacemos un llamamiento a ambos a volver a la mesa de negociaciones”, dijo Fidan, recordando que Turquía está dispuesta a asumir un rol de facilitador.

Sin responder directamente a la oferta, Araghchí expresó la voluntad de Teherán de que Turquía “juegue un rol diplomático activo en los conflictos en la región”.

Respecto a la decisión de la Unión Europea de designar la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, Araghchí repitió que se trata de “un error estratégico” de Bruselas y aseguró que le “entristece”.

“Desafortunadamente, la UE está en declive, no puede jugar un rol en el escenario internacional ni defender sus propios intereses. Si no fuera por la Guardia Revolucionaria, grupos terroristas como los del Estado Islámico estarían en las calles europeas”, dijo el ministro.

La visita de Araghchí a Turquía se produce cuando Estados Unidos está desplegando cerca de Irán una flota militar que el presidente Donald Trump ha asegurado que está lista para atacar si el gobierno iraní no se sienta a negociar.

Las dudas sobre si el programa nuclear iraní es enteramente pacífico, o no, se prolongan desde hace más de dos décadas y las tensiones se han recrudecido desde que Trump rompiera en 2018 un acuerdo internacional firmado en 2015, con Barack Obama aún en la Casa Blanca.