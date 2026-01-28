Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tras 47 años de prohibición: Irán permitirá que mujeres obtengan licencias para conducir motoras

El gobierno informó que el proceso de emisión de permisos comenzará “en los próximos días”

28 de enero de 2026 - 11:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un hombre transporta en su motocicleta a tres mujeres musulmanas en esta imagen del fotógrafo Abbas, miembro de Magnum Photos, tomada en Shahr Rey, Irán, en 1997. (ABBAS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Teherán - La vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia, Zahra Behrouz-Azar, anunció este miércoles que el país persa comenzará a emitir permisos de conducir motocicletas para mujeres “en los próximos días”, algo que no ha ocurrido en los 47 años del establecimiento de la República Islámica.

RELACIONADAS

“La emisión de permisos de conducir de motocicleta para mujeres está en fase final y el proceso de implementación comenzará en los próximos días”, declaró Behrouz-Azar tras la reunión semanal del gabinete, según informó la agencia IRNA.

La vicepresidenta explicó que la coordinación entre diferentes instituciones para la emisión de permisos “se ha completado” y que las mujeres, después de tomar los cursos que serán impartidos por la Policía de Tránsito, podrán tramitar su licencia de conducir motocicleta.

La funcionaria detalló que los cursos deberán impartirse con instructoras y oficiales mujeres, mientras que los exámenes también serán supervisados por mujeres y, “en caso de escasez de personal, por oficiales hombres, siempre respetando las normas religiosas e islámicas”.

En los últimos meses se ha producido un intenso debate acerca de la prohibición de conducir motos para mujeres desde la fundación de la República Islámica en 1979.

El motivo oficial es que el artículo 20 de la Ley de Tráfico iraní menciona a “hombres” en su apartado sobre los permisos de conducción de motocicletas y ello ha llevado a las autoridades a no emitir licencias a mujeres hasta ahora.

Tags
Breaking NewsIránMotorasLicencia de conductor
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: