Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de septiembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Extraditarán a Puerto Rico por segunda vez a dominicano sentenciado a 114 años por asesinato

Francisco Alberto Cedeño Amparo logró escapar durante su traslado al Tribunal de San Juan y huyó a República Dominicana

6 de septiembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Alberto Cedeño Amparo fue sentenciado por la muerte de un hombre a causa de heridas de arma blanca y por la tentativa de asesinato contra una mujer, dos hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2008. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Atendiendo una solicitud del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia autorizó la entrega en extradición de un dominicano solicitado por Estados Unidos para cumplir una condena de 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato en Puerto Rico.

RELACIONADAS

Francisco Alberto Cedeño Amparo se escapó cuando era trasladado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico, el día de la sentencia que le fue impuesta por la muerte de un hombre a causa de heridas de arma blanca y por la tentativa de asesinato contra una mujer, dos hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2008.

En 2016, luego de su fuga hacia República Dominicana, las autoridades de Puerto Rico colocaron una alerta, que llevó a su arresto. En el proceso se estableció que anteriormente también se había fugado de la justicia puertorriqueña tras imponérsele el pago de una fianza de $1.5 millones.

El procurador adjunto Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y la fiscal Elvira Rodríguez representaron al Ministerio Público en el proceso de solicitud de extradición.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), constituida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, adoptó la decisión tras acoger la solicitud formulada por el Gobierno Estados Unidos, al establecer que fue incoada de conformidad con la normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de esa nación y de República Dominicana.

La Suprema Corte de Justicia ordenó que se ponga a cargo a la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión para que sea comunicada a la autoridad administrativa correspondiente para la emisión del decreto del Poder Ejecutivo que disponga la entrega del arrestado solicitado en extradición, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes que rigen la materia.

Contra el procesado se mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva hasta tanto se disponga su extradición.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosPuerto RicoRepública DominicanaArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: