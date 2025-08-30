Opinión
30 de agosto de 2025
90°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Atroz caso de violación en “manada” genera indignación y protestas en República Dominicana

La víctima -que fue drogada y despertó en un hospital sin recordar nada- vio un video de la agresión en redes sociales

30 de agosto de 2025 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Palacio de Justicia de Santiago. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Policía Nacional de República Dominicana informó este sábado que tiene bajo custodia a varios implicados en el atroz caso de abuso sexual de una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago.

Los hombres, que se ocultaban en las lomas de Villa González, fueron entregados al Ministerio Público para los siguientes pasos en el caso.

De momento, ya son seis los detenidos por la violación grupal a la mujer de 21 años, quien presuntamente había sido drogada para que los acusados cometieran el hecho el 12 de marzo del año en curso.

Las autoridades confirmaron que ayer se entregaron dos involucrados, los cuales fueron identificados como Edwin Manuel Castro Guzmán yJosé Alfonso Rubiera.

La denuncia

El pasado viernes, a las 11:45 a.m., se conoció de la denuncia que interpuso la joven de 21 años contra los seis hombres a los que acusa de haberla drogado y abusado tras salir de un centro nocturno en Villa González. Hecho del que se enteró cinco meses más tarde tras la difusión de los videos de la violación en redes sociales.

El caso ha generado indignación en la zona y los comunitarios salieron a las calles a protestar para exigir la captura inmediata de los implicados.

La joven narró que se encontraba en un colmadón cercano a una parada de autobús de la zona, compartiendo con una amiga, cuando presuntamente le habrían dado a consumir alguna sustancia y luego la abusaron.

Los presuntos abusadores aparecían con los alias de “Guaro”, “Ferere”, “Bebé”, “Fonso” y “Contreras” en imágenes compartidas por usuarios.

La Policía Nacional condenó enérgicamente la divulgación de estas imágenes considerándolo una acción reprochable y que afecta la dignidad de la víctima, por lo que el vocero del organismo, Diego Pesqueira, hizo un llamado de atención a los medios digitales que han compartido el material audiovisual. 

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
