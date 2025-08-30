Atroz caso de violación en “manada” genera indignación y protestas en República Dominicana

La Policía Nacional de República Dominicana informó este sábado que tiene bajo custodia a varios implicados en el atroz caso de abuso sexual de una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago.

Los hombres, que se ocultaban en las lomas de Villa González, fueron entregados al Ministerio Público para los siguientes pasos en el caso.

De momento, ya son seis los detenidos por la violación grupal a la mujer de 21 años, quien presuntamente había sido drogada para que los acusados cometieran el hecho el 12 de marzo del año en curso.

Las autoridades confirmaron que ayer se entregaron dos involucrados, los cuales fueron identificados como Edwin Manuel Castro Guzmán yJosé Alfonso Rubiera.

La denuncia

El pasado viernes, a las 11:45 a.m., se conoció de la denuncia que interpuso la joven de 21 años contra los seis hombres a los que acusa de haberla drogado y abusado tras salir de un centro nocturno en Villa González. Hecho del que se enteró cinco meses más tarde tras la difusión de los videos de la violación en redes sociales.

El caso ha generado indignación en la zona y los comunitarios salieron a las calles a protestar para exigir la captura inmediata de los implicados.

La joven narró que se encontraba en un colmadón cercano a una parada de autobús de la zona, compartiendo con una amiga, cuando presuntamente le habrían dado a consumir alguna sustancia y luego la abusaron.

Los presuntos abusadores aparecían con los alias de “Guaro”, “Ferere”, “Bebé”, “Fonso” y “Contreras” en imágenes compartidas por usuarios.