Salud Pública en República Dominicana investiga la muerte de una persona por bacteria “devoradora de carne”
Se espera que la agencia emita un informe oficial sobre la bacteria
12 de agosto de 2025 - 5:43 PM
El Ministerio de Salud Publica en República Dominicana investiga el caso de una persona que murió supuestamente al consumir carne con una bacteria, en un restaurante de Santo Domingo.
Aunque no se ha determinado el nombre de la bacteria, se informó que se trata de bacterias devoradoras de carnes (Flesh Eating Bacteria), que en Estados Unidos ha provocado varias defunciones.
La información empezó a circular en las redes sociales y la denuncia llegó hasta las autoridades de Salud Pública, que dispuso que un equipo de la institución realice el levantamiento del caso. Se dijo que próximamente darán a conocer un informe oficial sobre la bacteria.
