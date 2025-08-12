Opinión
12 de agosto de 2025
84°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Salud Pública en República Dominicana investiga la muerte de una persona por bacteria “devoradora de carne”

Se espera que la agencia emita un informe oficial sobre la bacteria

12 de agosto de 2025 - 5:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se dijo que próximamente darán a conocer un informe oficial sobre la bacteria. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El Ministerio de Salud Publica en República Dominicana investiga el caso de una persona que murió supuestamente al consumir carne con una bacteria, en un restaurante de Santo Domingo.

Aunque no se ha determinado el nombre de la bacteria, se informó que se trata de bacterias devoradoras de carnes (Flesh Eating Bacteria), que en Estados Unidos ha provocado varias defunciones.

La información empezó a circular en las redes sociales y la denuncia llegó hasta las autoridades de Salud Pública, que dispuso que un equipo de la institución realice el levantamiento del caso. Se dijo que próximamente darán a conocer un informe oficial sobre la bacteria.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: