Al menos 8 muertos en accidente en República Dominicana: víctimas regresaban de actividad religiosa

Al menos ocho personas murieron y 12 resultaron heridas tras un triple choque entre un camión recolector de basura, una camioneta y una motocicleta en una carretera cercana a la comunidad en la provincia dominicana de La Altagracia (este), informaron fuentes de socorro.

El suceso se produjo cerca de la medianoche del sábado en la carretera La Obra Banda-Macao, en el sector La Ceiba del Salado, precisaron reportes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y del Cuerpo de Bomberos de la provincia de La Altagracia.

De acuerdo a la versión oficial, difundida en redes sociales, el camión embistió la camioneta por la parte trasera en la que viajaban varias personas, la mayoría de ellas de nacionalidad haitiana. El vehículo pesado también chocó con la motocicleta en la que viajaban dos personas.

Entre los fallecidos se encuentra la adolescente Rosalva Yanairis Castro Yan, de 13 años, así como Ingrid Yan Batiste (36), Milenor Yan (50), Yousekan Yan Rimpel (19), Jael Lauf (35) y Estefani Guraud, de 33 años, quienes regresaban de un servicio religioso. Según el periódico dominicano Listín Diario, todas las víctimas fatales son de origen haitiano.

PUBLICIDAD

Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos, algunos en condición de gravedad y otros en condición estables.

El conductor del camión fue identificado como José Laureano Severino y el de la camioneta Chalmay Senson Agapito, quienes resultaron ilesos.