Fallece a los 93 años Ilia II, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Georgiana

Tiflis, Georgia - El Patriarca de Georgia, Ilia II, jefe de la Iglesia Ortodoxa Georgiana durante muchos años y una de las figuras más influyentes del país, ha fallecido. Tenía 93 años.

Ilia II falleció a última hora del martes tras ser hospitalizado en estado crítico por una hemorragia interna.

“Era una figura que marcó una época; es una pérdida tremenda para toda la Iglesia Ortodoxa”, declaró Shio Mujiri, que asumió temporalmente la dirección de la Iglesia a la espera de la elección de un nuevo patriarca.

Ilia II dirigió la Iglesia durante casi cinco décadas. Asumió el liderazgo en 1977, cuando Georgia formaba parte de la Unión Soviética y las prácticas religiosas estaban restringidas, y siguió siendo una figura espiritual y pública dominante tras la recuperación de la independencia.

------