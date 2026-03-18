Fallece a los 93 años Ilia II, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Georgiana
Ilia II dirigió la Iglesia durante casi cinco décadas
18 de marzo de 2026 - 8:20 AM
18 de marzo de 2026 - 8:20 AM
Tiflis, Georgia - El Patriarca de Georgia, Ilia II, jefe de la Iglesia Ortodoxa Georgiana durante muchos años y una de las figuras más influyentes del país, ha fallecido. Tenía 93 años.
Ilia II falleció a última hora del martes tras ser hospitalizado en estado crítico por una hemorragia interna.
“Era una figura que marcó una época; es una pérdida tremenda para toda la Iglesia Ortodoxa”, declaró Shio Mujiri, que asumió temporalmente la dirección de la Iglesia a la espera de la elección de un nuevo patriarca.
Ilia II dirigió la Iglesia durante casi cinco décadas. Asumió el liderazgo en 1977, cuando Georgia formaba parte de la Unión Soviética y las prácticas religiosas estaban restringidas, y siguió siendo una figura espiritual y pública dominante tras la recuperación de la independencia.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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