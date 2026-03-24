Fallecen sobre 30 personas luego que avión militar se estrelló en Colombia

Un avión militar de transporte con 121 personas a bordo —soldados en su mayoría— se estrelló el lunes poco después de despegar en Puerto Leguízamo, Colombia, percance que dejó 33 muertos y 81 heridos, según el vicealcalde del municipio.

En un video publicado en redes sociales, el vicealcalde Carlos Claros informó que los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la morgue del pequeño pueblo, y que las dos únicas clínicas del lugar atendieron a los heridos antes de que fueran trasladados en avión a ciudades más grandes. Puerto Leguízamo se encuentra en Putumayo, una provincia amazónica que limita con Ecuador y Perú.

En declaraciones a la cadena de televisión colombiana RCN, Claros agradeció a las personas de la localidad que salieron a ayudar a los afectados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en la red social X que el avión transportaba efectivos a otra ciudad de la provincia de Putumayo.

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Imágenes de medios colombianos compartidas en internet muestran una nube negra de humo elevándose desde un campo en el lugar del percance, y un camión con soldados que se apresuraba hacia allá.

En esta fotografía, distribuida por la oficina de prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia, un soldado herido en un avión de carga militar que se estrelló poco después de despegar en Puerto Leguízamo llega a una base militar para recibir tratamiento. (The Associated Press)

La Fuerza Aérea señaló en un comunicado que se rescató a 77 personas heridas. Un portavoz del Ministerio de Defensa indicó que las autoridades aún investigan la cifra final de fallecidos. Un comunicado del mando militar, publicado en internet por el presidente colombiano Gustavo Petro, había confirmado previamente que había un muerto.

La Fuerza Aérea informó que 121 personas viajaban a bordo de la aeronave Hércules C-130, incluidos 110 soldados y 11 tripulantes.

Medios de comunicación compartieron videos en los que se veía a soldados que eran evacuados del lugar a bordo de motocicletas conducidas por habitantes locales, mientras otro grupo de residentes intentaba apagar el incendio que la caída de el avión provocó en un campo rodeado de densa vegetación.

Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea, señaló que aún no se conocen detalles del choque, “salvo que la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros del aeropuerto”.

Indicó también que se enviaron dos aviones con 74 camas a la zona para trasladar a los heridos a Bogotá y otros lugares.

Petro aprovechó lo sucedido para promover lo que llamó su campaña de larga data para modernizar los aviones y otros equipos utilizados por las fuerzas armadas, diciendo que esos empeños han sido bloqueados por “dificultades burocráticas”, y dejó entrever que se debería hacer que algunos funcionarios rindan cuentas. “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, sentenció.

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En esta fotografía, distribuida por la oficina de prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia, un hombre herido en el choque de un avión de carga militar poco después del despegue en Puerto Leguízamo llega a una base militar para recibir tratamiento. (The Associated Press)

Sus críticos destacaron que las aeronaves militares han tenido menos horas de vuelo durante su mandato debido a recortes presupuestarios, lo que deriva en que se tengan tripulaciones con menos experiencia.

Erich Saumeth, un experto colombiano en aviación y analista militar, indicó que el Hércules C-130 que se estrelló el lunes fue donado por Estados Unidos a Colombia en 2020. Tres años después se le sometió a una revisión detallada en la que se inspeccionó el motor y se reemplazaron componentes clave.

Saumeth, quien duda que el percance haya sido por falta de piezas de buena calidad, afirmó que las investigaciones tendrán que determinar por qué los motores del Hércules —que tiene cuatro hélices— fallaron tan rápido después del despegue.

En un mensaje en X, el ministro de Defensa destacó que hasta el momento no hay nada que indique que la aeronave haya sido objeto de ataques por parte de grupos rebeldes que operan cerca de Puerto Leguízamo.