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Joven le revienta un huevo en la cabeza a un candidato presidencial en Perú

Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales

23 de marzo de 2026 - 7:56 PM

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Captura de video tomada a través de rastreo de redes del empresario derechista y candidato presidencial en Perú César Acuña (i) junto a un joven que le rompió un huevo contra su cabeza durante un acto electoral. (RASTREO DE REDES)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Lima - El empresario derechista César Acuña, que se presenta por tercera vez como candidato a la Presidencia de Perú, fue sorprendido cuando un joven, que aparentaba ser un seguido suyo, rompió un huevo contra su cabeza durante un acto electoral.

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El hecho ocurrió el sábado durante un encuentro del candidato del partido de derechas Alianza Para el Progreso (APP) con jóvenes en Lima, si bien las imágenes se han viralizado en redes sociales este lunes.

En ellas se observa a un joven con la camiseta del partido de Acuña que se acerca para pedirle una selfi y, en ese momento, le estampa el huevo contra la cabeza para posteriormente huir ante la sorpresa del candidato y de sus colaboradores.

En un comunicado, la APP expresó este lunes “su indignación y rechazo ante el atentado sufrido por César Acuña, por parte de un adolescente que se infiltró con la intención de atacar, presuntamente inducido por terceras personas que se encuentran en investigación”.

“Este acto de violencia no detendrá el trabajo comprometido del candidato presidencial y líder de APP”, señaló la formación política en su comunicación.

De acuerdo a un reportaje periodístico emitido el domingo por el programa Punto Final, del canal Latina, Acuña, propietario de la Universidad César Vallejo (UCV), con distintas sedes en el país, induciría presuntamente a los trabajadores y alumnos de su centro de estudios a participar en sus actos electorales.

Durante las últimas semanas, Acuña, que según la última encuesta electoral cosecha el 3.6 % de intención de voto, ha participado en varios canales de ‘streaming’ con público mayormente juvenil.

El partido de Acuña, quien renunció a su cargo de gobernador de la norteña región de La Libertad para volver a ser candidato presidencial, ha mantenido en la última década una influyente representación en el Congreso peruano, que ha sido clave en ocasiones para sostener o hacer caer a presidentes, junto a otras fuerzas de derecha como el fujimorismo.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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