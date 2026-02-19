Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bajo fuego el nuevo presidente de Perú por polémicas expresiones sobre sexo a temprana edad

En 2023, José María Balcázar, entonces congresista, se abstuvo de votar para prohibir los matrimonios con menores

19 de febrero de 2026 - 1:00 PM

El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar. (El Comercio / GDA)
Por Agencia EFE
Lima - El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, reafirmó en su primer día como mandatario su polémica postura sobre las relaciones sexuales tempranas, que dice que ayudan al futuro psicológico de la mujer y que ya causaron indignación en 2023 cuando era congresista.

“Yo no cambio nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad y me considero un hombre que, en este específico caso que usted me dice, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso”, dijo Balcázar en su primera entrevista como mandatario, con la emisora RPP.

A continuación, también le preguntaron sobre su postura sobre el matrimonio infantil, sobre cuya prohibición Balcázar se abstuvo de apoyar en la votación que hubo en el Parlamento en 2023, para impedir los enlaces matrimoniales con menores de edad.

En un primer momento, tras escuchar la pregunta, Balcázar, de 83 años, pidió conversar de “cosas más importantes” pues afirmó que se quieren tejer “leyendas negras” sobre su persona en este tema.

“Yo tengo una vida limpia y una trayectoria impecable de tal manera que por ese lado no quisiera volver a esta retrayendo cosas que llaman los periodistas en los escritos”, dijo.

Ante la insistencia del periodista, que le cuestionó si ha cambiado de opinión al respecto, respondió que no.

Organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) rechazó la noche del miércoles el nombramiento de Balcázar al precisamente recordar estas declaraciones que fueron ratificadas este jueves.

“La designación de una autoridad con antecedentes públicos cuestionados y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima alarma ciudadana (...) Resultan inaceptables las afirmaciones en las que sostuvo que las relaciones sexuales tempranas podrían ‘ayudar al futuro psicológico de la mujer’”, señaló.

Agregó que esta postura contradice el marco jurídico nacional e internacional vigente y desconoce estándares internacionales en materia de protección integral de la niñez y adolescencia, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño.

Del mismo modo, la organización feminista Flora Tristán emitió un comunicado en el que afirma que Balcázar ha incurrido en afirmaciones preocupantes que han atentado contra estándares fundamentales como el interés superior del niño y niña.

“Quien minimiza la violencia contra las mujeres y niñas no expresa una opinión aislada, evidencia una actitud complaciente con el abuso”, agregó.

Balcázar asumió de manera interina la Presidencia para dirigir el Ejecutivo hasta el 28 de julio, cuando cederá el mando presidencial al ganador o ganador de las elecciones presidenciales que ya están en marcha y que tendrán la primera vuelta el próximo 12 de abril.

Breaking NewsPerúLimaSexo
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
