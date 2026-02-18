Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Congreso del Perú elegirá un nuevo presidente interino tras destituir a José Jerí

Los legisladores se reunirán en la noche del miércoles para votar por el octavo líder en una década

18 de febrero de 2026 - 8:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Congreso de Perú destituyó el martes a José Jerí por “inconducta en sus funciones y falta de idoneidad” para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago. (John Reyes Mejía)
Por AFP
Agencia de noticias

El Congreso del Perú elige este miércoles a un nuevo presidente, el octavo en una década, al día siguiente de la destitución del mandatario interino José Jerí, despedido por falta de idoneidad para ejercer el cargo cuando faltan dos meses para la elección presidencial.

Los legisladores se reunirán a partir de las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico, para votar por un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, fecha en que se posesionará el gobierno que gane las elecciones del 12 de abril.

Cuatro congresistas se inscribieron como aspirantes, entre ellos María del Carmen Alva, expresidenta del parlamento en 2021 y portavoz del partido Acción Popular.

Los otros candidatos son José Balcázar, parlamentario de izquierda; Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria; y Héctor Acuña, representante de un partido salpicado por corrupción.

Tiempos inciertos

“Vivimos en la incertidumbre”, se lamentó Erick Solórzano, médico de 29 años, quien dijo a la AFP que el cambio de presidente unas pocas semanas antes de las elecciones generales acentuó la “angustia” de los peruanos sin resolver los problemas de la vida diaria.

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un poder legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil.

De los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de correr la misma suerte. Solamente uno pudo terminar su mandato interino.

Edgardo Torres, un ingeniero industrial de 29 años, consideró que “los presidentes no duran por el tema de la corrupción”. “Nosotros necesitamos un líder en un país tan inestable”, afirmó.

El Congreso destituyó el martes a Jerí por “inconducta en sus funciones y falta de idoneidad” para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre “tráfico de influencias” por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Su mandato debía garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas de abril.

“Esta crisis podría ser una carga electoral para los partidos que colocaron a Jerí en la presidencia, como Fuerza Popular de Keiko Fujimori”, dijo a la AFP Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica.

La estabilidad del octavo presidente no está garantizada: “No se puede asegurar que quien reemplace a Jerí pueda llegar a julio de 2026”, apuntó el analista político Augusto Álvarez a la AFP.

Jerí, de 39 años, reemplazó el 10 de octubre en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político exprés en el cual se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

Jerí enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha.

Tags
PerúCongresoCorrupciónBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: