De Kuczynski a Jerí: los siete presidentes de Perú en diez años de crisis política

Perú tendrá este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década de inestabilidad política, después de que el mandatario interino, José Jerí, fuera censurado tras cuatro meses en el cargo y a solo dos meses de los nuevos comicios:

1. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): 1 año y 236 días.

Kuczynski fue el ganador de las elecciones de 2016 frente a Keiko Fujimori, que se quedó con el control absoluto del Congreso, desde donde ejerció una feroz oposición, especialmente cuando estalló el escándalo de corrupción del caso Odebrecht y el mandatario se vio inmerso en las investigaciones.

PPK pudo resistir una primera moción de destitución al conceder el indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko, pero dimitió frente a una segunda moción que no iba a poder salvar.

2. Martín Vizcarra (2018-2020): 2 años y 231 días.

Vizcarra buscó confrontar el Poder Legislativo de Fujimori, al punto de clausurar el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas que dieron como resultado un hemiciclo también opositor a él.

El nuevo Congreso, formado mayormente por los mismos partidos que estaban en el Parlamento disuelto, destituyó a Vizcarra en plena pandemia de la covid-19, tras salir a la luz indicios de corrupción durante su gestión como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).

3. Manuel Merino (2020-2020): 5 días.

Con Vizcarra destituido, asumió como presidente interino el congresista de derecha Manuel Merino, pero no pudo resistir la presión popular al conocerse el fallecimiento de dos jóvenes por disparos presuntamente de la Policía durante la represión a las protestas contra su llegada de poder, y terminó dimitiendo cinco días después de asumir el cargo.

4. Francisco Sagasti (2020-2021): 252 días.

El congresista Francisco Sagasti, del centrista Partido Morado, fue la figura de consenso para ser el presidente de transición hasta las elecciones de 2021 que terminó ganando el izquierdista Pedro Castillo (2020-2021), frente a las denuncias de “fraude” sin pruebas fehacientes lanzadas por Keiko Fujimori.

5. Pedro Castillo (2021-2022): 1 año y 132 días

Castillo, que tampoco contaba con mayoría en el Legislativo, enfrentó hasta siete mociones de destitución en su corto mandato, hasta que optó por dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, donde ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura, y que resultó fallido.

Con ello, buscaba evitar su destitución en el Parlamento al salir a la luz indicios de corrupción en su administración que lo salpicaban, pero el golpe no tuvo efecto y fue detenido a los pocos minutos, para posteriormente ser destituido.

6. Dina Boluarte (2022-2025): 2 años y 306 días.

Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo, ascendió al sillón presidencial y fue la que más tiempo ha durado en el cargo dentro de este periodo, gracias a que dejó de lado el proyecto izquierdista del encarcelado presidente para congraciarse con las fuerzas conservadoras del Congreso.

Así aguantó en el cargo pese a los distintos escándalos surgidos durante su periodo como las cirugías estéticas a las que se sometió secretamente y los relojes de lujo que recibía como regalos de otros políticos, pero los partidos que la sostenían en el poder la dejaron caer antes de las elecciones por su casi nula popularidad, que apenas llegaba al 3%.

7. José Jerí (2025-2026): 131 días.