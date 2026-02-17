Opinión
Francia detiene a cinco personas por el asesinato de un activista de extrema derecha

Quentin Deranque fallecio de una lesión cerebral tras tras presuntamente ser atacado durante una protesta en una universidad

17 de febrero de 2026 - 4:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Deranque sucumbió el sábado como consecuencia de sus heridas, dos días después de los golpes propinados por al menos seis individuos enmascarados y encapuchados, según declaraciones del fiscal el lunes. (Agencia EFE)
Por AFP
Agencia de noticias

Las autoridades francesas detuvieron este martes a cinco sospechosos por el asesinato de un activista de extrema derecha la semana pasada y uno de los arrestados es un asistente parlamentario, informó Thierry Dran, el fiscal de la ciudad de Lyon.

Quentin Deranque, de 23 años, falleció tras sufrir una lesión cerebral grave al ser atacado por al menos seis personas la semana pasada, durante una protesta de extrema derecha contra la intervención de una diputada de izquierda en una universidad de Lyon, en el sureste.

Entre los detenidos está el asistente parlamentario de Raphaël Arnault, un diputado del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), indicó una fuente cercana al caso. El parlamentario afirmó que inició un proceso para poner fin al contrato de su colaborador.

Deranque sucumbió el sábado como consecuencia de sus heridas, dos días después de los golpes propinados por al menos seis individuos enmascarados y encapuchados, según declaraciones del fiscal el lunes.

Este estudiante era, según el colectivo de extrema derecha Némésis, el encargado de garantizar la seguridad de varios de sus militantes que habían acudido a manifestarse contra una conferencia de la eurodiputada de LFI Rima Hassan.

Algunos miembros del gobierno del presidente Emmanuel Macron atribuyen a LFI una “responsabilidad moral” en el caso.

Frente a las críticas, el partido del excandidato presidencial Jean Luc Mélenchon ha expresado su indignación por lo que considera el uso “político” del caso.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
