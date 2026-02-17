Estados Unidos prevé que ventas de crudo venezolano superarán los $10,000 millones anuales

Washington- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estimó este martes que las ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los $10,000 millones anuales, ingresos que ayudarían a “reconstruir” el país suramericano tras la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro.

“Hasta ahora hemos vendido alrededor de $1,000 millones en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros $5,000 millones en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de $10,000 millones al año”, dijo Wright a Fox News.

Según el secretario, que se reunió en Caracas la semana pasada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar un “histórico” pacto energético, este “volumen de ingresos enorme” se destinará a “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (i), y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, caminan al finalizar una reunión este miércoles, en Caracas (Venezuela). Venezuela y Estados Unidos establecieron una "asociación productiva a largo tiempo" en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció Rodríguez, junto Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas. (MIGUEL GUTIÉRREZ)

El acuerdo entre el Gobierno de Rodríguez y Washington para comercializar hidrocarburo venezolano también aportará “un tipo específico de crudo para el que se construyeron las refinerías estadounidenses en la década de 1970” y “ayudará a la producción de asfalto en Estados Unidos, abaratando la construcción de carreteras”, dijo Wright.

“Es una ganancia para todos y la transformación de un país sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense. Es una diplomacia Trump completamente fuera de lo convencional, que marca un antes y un después”, insistió.

Después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, por fuerzas estadounidenses, el presidente Trump pidió “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos, mientras que Wright aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo “indefinido”.

Al concluir su encuentro con la exvicepresidenta de Maduro, a la que Trump ha dado un voto de confianza para ser su interlocutora y gobernar el país, el secretario de Energía calificó de “increíble” la cooperación entre Estados Unidos y el Gobierno de Rodríguez.