Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Parlamento de Venezuela debatirá proyecto de ley de amnistía que podría liberar a cientos de activistas

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso la medida

12 de febrero de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Legisladores votan sobre un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de febrero de 2026. (Cristian Hernandez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas, Venezuela- El Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, discutirá el jueves un proyecto de ley que podría liberar a cientos de opositores, activistas y defensores de derechos humanos detenidos desde hace meses o años por razones políticas.

RELACIONADAS

El debate en sí supondrá un duro giro para Venezuela, donde las autoridades llevan décadas negando que el país tenga presos políticos.

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el proyecto de ley semanas después de que el ejército estadounidense capturara al entonces presidente Nicolás Maduro en una asombrosa redada el 3 de enero en la capital del país, Caracas.

El 8 de enero, el gobierno de Rodríguez dijo que liberaría a un número significativo de presos.

Esta amnistía ha sido durante mucho tiempo una de las principales reivindicaciones de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos, pero han acogido la propuesta con cauteloso optimismo y han planteado varias dudas sobre cómo se aplicará y quién podrá optar a la excarcelación.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press

Al final del debate, se espera que los legisladores voten si aprueban el proyecto de ley. Una vez aprobado, Rodríguez lo convertirá en ley.

Desde el anuncio de Rodríguez en enero, la organización Foro Penal, con sede en Venezuela, ha confirmado la liberación de al menos 431 personas. El grupo calcula que más de 600 permanecen detenidas.

En su anuncio del mes pasado, Rodríguez dijo en una reunión de jueces, magistrados, ministros, mandos militares y otros líderes del gobierno que la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, abordaría la legislación con urgencia.

“Que esta ley sirva para sanar las heridas que ha dejado la confrontación política alimentada por la violencia y el extremismo”, dijo entonces, en un acto televisado y pregrabado. “Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país, y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”.

Rodríguez añadió que la medida cubriría “todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad”.

Las personas condenadas por asesinato, narcotráfico, corrupción o violación de los derechos humanos no podrán ser excarceladas, dijo.

Tags
Breaking NewsVenezuelaDelcy Rodríguez
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
