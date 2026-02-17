Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Vaticano no participará en la Junta de Paz de Donald Trump

Declinó la invitación debido a su “naturaleza particular, que evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”

17 de febrero de 2026 - 3:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV (Andrew Medichini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Vaticano no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmó este martes el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

RELACIONADAS

Al término de un encuentro en la embajada de Italia ante la Santa Sede, Parolin, preguntado por los medios sobre la participación en esta iniciativa, precisó que el Vaticano declina la invitación debido a su “naturaleza particular, que evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”.

El pasado 21 de enero, el Vaticano había confirmado que el papa León XIV recibió la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta estaba siendo evaluada en ese momento.

“Hemos tomado nota de que Italia participará como observador”, afirmó Parolin, quien señaló que existen “puntos que dejan un poco perplejos” y “puntos críticos que necesitarían ser aclarados”.

El cardenal indicó que, aunque “lo importante es que se esté intentando dar una respuesta”, para la Santa Sede existen “cuestiones que deberían ser resueltas”.

La Junta de Paz celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

Por el contrario, países como Francia, España y Suecia han rechazado la invitación.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió este martes la presencia de su país, asegurando que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense y que una ausencia sería “políticamente incomprensible”, aunque no detalló quién encabezará la delegación italiana en la reunión de este jueves.

Parolin participó este martes en un encuentro con motivo del 97 aniversario de los Pactos Lateranenses (suscritos en 1929 entre el entonces papa Pío XI -representado por el cardenal Pietro Gasparri- y el dictador italiano Benito Mussolini - en nombre del rey Víctor Manuel III de Italia - y en virtud de los cuales se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano y se pone fin a la llamada “cuestión romana”), al que también asistieron el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
