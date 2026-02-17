Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jamaica mantiene su cooperación médica con Cuba, a pesar de la presión de Estados Unidos

Casi 300 médicos y especialistas cubanos continúan prestando sus servicios en virtud de los contratos existentes

17 de febrero de 2026 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto tomada por Jarina García y proporcionada por su esposo, el doctor Raymond García, muestra al médico cubano hablando con un paciente brasileño. (AP)
La cooperación médica de Jamaica con Cuba se remonta a más de 50 años atrás y se ha convertido en un pilar del sistema de salud pública.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno de Jamaica informó este martes de que “sigue en vigor” su programa de cooperación médica con Cuba, en medio de la presión de Washington sobre La Habana que ha provocado que una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, hayan cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba.

“Sigue en vigor. Todavía tenemos aquí a los trabajadores cubanos. Sin embargo, se está llevando a cabo una negociación sobre el acuerdo actual. El antiguo ha expirado y se han mantenido algunas conversaciones, y ese proceso es largo y continuo”, declaró en una rueda de prensa el ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton.

En este contexto, el titular de Salud jamaiquino indicó que aunque el anterior memorando de entendimiento (MOU) expiró, casi 300 médicos y especialistas cubanos continúan prestando sus servicios en virtud de los contratos existentes.

Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La basura es solo un síntoma más de la crisis total de Cuba: la isla ha perdido un 15% de su producto interno bruto (PIB) en seis años y la escasez de básicos, la inflación, la migración masiva y apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma. Cuba reconoció en 2025 sufrir una epidemia por estas enfermedades, pero a finales del año pasado las autoridades dejaron de difundir cifras.
1 / 5 | Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. - Ernesto Mastrascusa

“El programa continúa: el Programa Cubano de Atención Oftalmológica, los cubanos en los hospitales y centros de salud están trabajando”, añadió Tufton.

La cooperación médica de Jamaica con Cuba se remonta a más de 50 años atrás y se ha convertido en un pilar del sistema de salud pública.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Jamaica, Kamina Johnson Smith, afirmó el año pasado que el programa seguía siendo “vital” y señaló que se había iniciado una revisión antes de que se intensificara el escrutinio internacional.

Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las brigadas médicas han sido recibidas con preocupación y rechazo en Latinoamérica y, especialmente, el Caribe.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron inicialmente estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero tuvieron luego que reajustar sus lazos con La Habana y realizar cambios en los términos de las contrataciones.

Una fuente de la Organización de Estados Caribeños Orientales (OECS, en inglés) explicó a EFE que algunas de las islas han decidido suspender el programa, mientras que otras todavía están presentando quejas ante Estados Unidos.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600,000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

