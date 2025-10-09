Fenómeno La Niña regresa, pero débil y breve

Washington— El fenómeno de La Niña, el lado opuesto más frío y, a veces, más costoso de El Niño, ha llegado para distorsionar el clima en todo el mundo, dijeron meteorólogos el jueves.

Este fenómeno meteorológico natural a menudo turboalimenta la temporada de huracanes en el Atlántico, pero esta La Niña puede ser demasiado débil y fugaz para causar muchos problemas.

En Estados Unidos, La Niña a menudo significa más precipitación, incluidas posibles tormentas de nieve, en las zonas del norte y sequedad invernal en el sur. Puede traer lluvias más intensas en Indonesia, Filipinas, partes de Australia, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sureste de África. También puede significar sequía en el Oriente Medio, el este de Argentina, el este de China, Corea y el sur de Japón, dijeron los meteorólogos.

La Niña ocurre cuando ciertas partes del Océano Pacífico Central se enfrían 0.9 grados Fahrenheit (°F) en comparación con lo normal.

El mundo había estado coqueteando con uno este año y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) declaró el jueves que se han formado las condiciones de La Niña. Pero es probable que no sea muy fuerte y puede desaparecer en los próximos meses, según los pronósticos de modelos informáticos multifactoriales de la NOAA y la Universidad de Columbia, dijo Michelle L’Heureux, científica principal del equipo de la NOAA que estudia tanto La Niña como El Niño.

“Hay una probabilidad de tres de cada cuatro de que siga siendo un evento débil”, dijo L’Heureux en un correo electrónico. “Un evento más débil tiende a ejercer menos influencia en la circulación global, por lo que es posible que haya sorpresas por delante”.

Sorprendente ya describe la temporada de huracanes en el Atlántico de 2025, que se pronosticó que sería más fuerte de lo normal, pero hasta ahora está un poco por debajo del promedio en actividad.

Tradicionalmente, durante La Niña, hay un debilitamiento de la cizalladura del viento que dificulta la formación y el fortalecimiento de los huracanes, lo que permite más tormentas y más grandes, especialmente a finales de año, como a finales de octubre y principios de noviembre y en el Caribe, dijo Brian Tang, experto en huracanes de la Universidad de Albany.

Pero Brian McNoldy, que estudia ciclones tropicales, aumento del nivel del mar y calor extremo en la Universidad de Miami, dijo que cree que esta La Niña es demasiado tarde y demasiado pequeña para hacer mucho.

Las condiciones, especialmente la cizalladura del viento, favorecen una mayor actividad de huracanes, pero no está sucediendo y los modelos informáticos de largo alcance no muestran que se forme mucho en las próximas dos semanas, dijo Phil Klotzbach, experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

El invierno de hace un año tuvo una La Niña débil similar, pero todavía había algunos signos de su impacto, dijo L’Heureux.

Algunos estudios han demostrado que en Estados Unidos, La Niña puede ser más costosa que su primo El Niño, que es más cálido. Un estudio económico de 1999 encontró que la sequía de La Niña le costó a la agricultura de Estados Unidos entre $2,200 millones a $6,500 millones, lo que es mucho más que el costo de $1,500 millones de El Niño.