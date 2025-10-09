Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de octubre de 2025
85°tormenta
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fenómeno La Niña regresa, pero débil y breve

En Estados Unidos a menudo significa más precipitación, incluidas posibles tormentas de nieve

9 de octubre de 2025 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rescates en Clearwater, Florida, tras el huracán Milton. Octubre 10, 2024. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El fenómeno de La Niña, el lado opuesto más frío y, a veces, más costoso de El Niño, ha llegado para distorsionar el clima en todo el mundo, dijeron meteorólogos el jueves.

RELACIONADAS

Este fenómeno meteorológico natural a menudo turboalimenta la temporada de huracanes en el Atlántico, pero esta La Niña puede ser demasiado débil y fugaz para causar muchos problemas.

En Estados Unidos, La Niña a menudo significa más precipitación, incluidas posibles tormentas de nieve, en las zonas del norte y sequedad invernal en el sur. Puede traer lluvias más intensas en Indonesia, Filipinas, partes de Australia, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sureste de África. También puede significar sequía en el Oriente Medio, el este de Argentina, el este de China, Corea y el sur de Japón, dijeron los meteorólogos.

Tormenta tropical Andrea fue la primera tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico en 2025, se formó el 24 de junio de 2025 y no tocó tierra. La tormenta tropical Barry se formó el 28 de junio de 2025. Impactó las Bahamas y Bermudas aunque como baja presión dejó fuertes lluvias en Cuba y Jamaica.
1 / 23 | FOTOS: Tormentas y huracanes que se han formado en este 2025. Tormenta tropical Andrea fue la primera tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico en 2025, se formó el 24 de junio de 2025 y no tocó tierra. - Centro Nacional de Huracanes

La Niña ocurre cuando ciertas partes del Océano Pacífico Central se enfrían 0.9 grados Fahrenheit (°F) en comparación con lo normal.

El mundo había estado coqueteando con uno este año y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) declaró el jueves que se han formado las condiciones de La Niña. Pero es probable que no sea muy fuerte y puede desaparecer en los próximos meses, según los pronósticos de modelos informáticos multifactoriales de la NOAA y la Universidad de Columbia, dijo Michelle L’Heureux, científica principal del equipo de la NOAA que estudia tanto La Niña como El Niño.

“Hay una probabilidad de tres de cada cuatro de que siga siendo un evento débil”, dijo L’Heureux en un correo electrónico. “Un evento más débil tiende a ejercer menos influencia en la circulación global, por lo que es posible que haya sorpresas por delante”.

Sorprendente ya describe la temporada de huracanes en el Atlántico de 2025, que se pronosticó que sería más fuerte de lo normal, pero hasta ahora está un poco por debajo del promedio en actividad.

Tradicionalmente, durante La Niña, hay un debilitamiento de la cizalladura del viento que dificulta la formación y el fortalecimiento de los huracanes, lo que permite más tormentas y más grandes, especialmente a finales de año, como a finales de octubre y principios de noviembre y en el Caribe, dijo Brian Tang, experto en huracanes de la Universidad de Albany.

Pero Brian McNoldy, que estudia ciclones tropicales, aumento del nivel del mar y calor extremo en la Universidad de Miami, dijo que cree que esta La Niña es demasiado tarde y demasiado pequeña para hacer mucho.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) declaró el 14 de junio de 2024 el fin del fenómeno de El Niño, el cual calienta partes del Pacífico central.La contraparte de El Niño, el fenómeno de La Niña, es un enfriamiento de las mismas partes del océano Pacífico que a menudo tiene efectos opuestos.Las condiciones de La Niña se repiten cada pocos años y pueden persistir hasta dos años.
1 / 12 | ¿Qué es el fenómeno de La Niña?. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) declaró el 14 de junio de 2024 el fin del fenómeno de El Niño, el cual calienta partes del Pacífico central. - NOAA

Las condiciones, especialmente la cizalladura del viento, favorecen una mayor actividad de huracanes, pero no está sucediendo y los modelos informáticos de largo alcance no muestran que se forme mucho en las próximas dos semanas, dijo Phil Klotzbach, experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

El invierno de hace un año tuvo una La Niña débil similar, pero todavía había algunos signos de su impacto, dijo L’Heureux.

Algunos estudios han demostrado que en Estados Unidos, La Niña puede ser más costosa que su primo El Niño, que es más cálido. Un estudio económico de 1999 encontró que la sequía de La Niña le costó a la agricultura de Estados Unidos entre $2,200 millones a $6,500 millones, lo que es mucho más que el costo de $1,500 millones de El Niño.

Una La Niña fría no siempre es la versión más cara, pero suele ser el caso, dijo el científico investigador Azhar Ehsan, que dirige el pronóstico de El Niño/La Niña de la Universidad de Columbia.

Tags
Breaking NewsFenómeno La NiñaFenómeno El NiñoNOAAServicio Nacional de MeteorologíaTemporada de huracanes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: