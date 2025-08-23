Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reabren playas en Nueva York y Carolina del Norte tras el paso del huracán Erin

El sistema provocó fuertes vientos y olas peligrosas a lo largo de la costa este

23 de agosto de 2025 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un surfista trata de llegar al agua frente a las grandes olas provocadas por el huracán Erin, en Rockaway Beach, en el distrito neoyorquino de Queens. (AP Foto/Seth Wenig) (Seth Wenig)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nueva York y Carolina del Norte han comenzado a reabrir playas que habían cerrado debido al paso del huracán Erin, que provocó fuertes vientos y olas peligrosas a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

RELACIONADAS

Las bandas exteriores de Erin rozaron Carolina del Norte el miércoles, pero la tormenta nunca tocó tierra ni causó daños generalizados a la infraestructura, a pesar de ser el doble del tamaño de un huracán promedio. Tras avanzar hacia el norte en el Atlántico, se debilitó hasta convertirse en un ciclón postropical el viernes, lejos de tierra.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, la Carretera 12 en la isla de Hatteras se abrió al mediodía del sábado para residentes, propietarios y trabajadores, informó el Departamento de Transporte de Carolina del Norte. Todas las restricciones se levantarán a las 5 de la mañana del domingo.

Vehículos transitan por una carretera inundada en Naguabo, Puerto Rico, mientras el huracán Erin trae fuertes lluvias a la isla, el domingo 17 de agosto de 2025. (Foto AP/Alejandro Granadillo)El agua inunda una carretera en Naguabo, Puerto Rico, mientras el huracán Erin trae lluvias a la isla, el domingo 17 de agosto de 2025. (Foto AP/Alejandro Granadillo)Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Alejandro Granadillo)
1 / 21 | Un vistazo del paso del huracán Erin cerca de Puerto Rico. Vehículos transitan por una carretera inundada en Naguabo, Puerto Rico, mientras el huracán Erin trae fuertes lluvias a la isla, el domingo 17 de agosto de 2025. (Foto AP/Alejandro Granadillo) - Alejandro Granadillo

Los bañistas también pueden volver a nadar en Jones Beach State Park en Nueva York y pasear por el Robert Moses State Park, pero todavía hay restricciones en otras playas, ya que las condiciones siguen siendo difíciles. Ambas playas permanecieron cerradas el jueves y el viernes.

Los Outer Banks, que son esencialmente dunas de arena que sobresalen del océano a unos pocos metros (pies) sobre el nivel del mar, son vulnerables a la erosión. Las marejadas pueden atravesarlas, arrastrando toneladas de arena y escombros a las carreteras y, a veces, rompiendo el pavimento y creando nuevos canales. Las dunas sufrieron el embate de Erin, pero no hubo nuevos canales ni daños estructurales importantes en hogares o negocios.

Tags
Breaking NewsNueva YorkCarolina del NorteHuracán ErinEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: