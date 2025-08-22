Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
89°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El huracán Erin se debilita a categoría 1: autoridades advierten de peligro “por un par de días”

No obstante, es probable que el sistema se vuelva “postropical para esta noche”

22 de agosto de 2025 - 12:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen, tomada de un video de WVEC-TV muestra varias viviendas en la costa atlántica, en el condado de Dare, Carolina del Norte, el 18 de agosto de 2025, antes de la llegada del huracán Erin. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - El huracán Erin decreció este viernes a categoría 1, con lo que comenzó su “transición postropical”, aunque “nadar en muchas playas de la costa este de Estados Unidos es probable que siga siendo peligroso por un par de días más”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

RELACIONADAS

El fenómeno, el primer huracán de la temporada del Atlántico, estaba en el último reporte a 425 millas o 680 kilómetros al este de la ciudad canadiense de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora o 150 kilómetros por ahora.

“Es probable que Erin se vuelva postropical para esta noche, pero siga siendo un poderoso sistema de baja presión de fuerza de huracán hasta el fin de semana”, indicó el informe del NHC.

El organismo estadounidense aseveró que ya no hay vigilancias ni avisos costeros en efecto, pero matizó que aún prevé inundaciones costeras en momentos de marea alta en costas del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra de Estados Unidos hasta la noche del viernes, con algunas carreteras intransitables.

“Erin continuará produciendo corrientes de oleaje y marinas que amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días”, indicó.

El paso de Erin, que no tocó tierra y llegó a ser un huracán categoría 5, llevó a Carolina del Norte a decretar una emergencia y desalojar a más de 2,000 personas de la isla de Ocracoke.Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán hace una semana, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue el primero en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Tags
Breaking NewsHuracán ErinEstados UnidosMeteorologíaHuracanes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: