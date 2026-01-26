Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ferry con más de 350 personas se hunde en el sur de Filipinas

Al menos 215 han sido rescatadas

26 de enero de 2026 - 9:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ferry volteado MV Nyerere flota en el agua cerca de la isla Ukara en el Lago Victoria, Tanzania, el viernes, 21 de septiembre del 2018. El saldo de muertes por el naufragio rebasó 100, reportó la radio estatal el sábado. (AP)
En Filipinas suele haber accidentes marítimos debido a las frecuentes tormentas, deficiente mantenimiento de las embarcaciones, sobrecarga y aplicación laxa de las regulaciones de seguridad. (Archivo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un transbordador con más de 350 personas a bordo se hundió después de la medianoche en el sur de Filipinas, de las cuales al menos 215 han sido rescatadas y se han recuperado siete cuerpos, informaron autoridades el lunes.

El M/V Trisha Kerstin 3, un ferry que transporta carga y pasajeros entre islas, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga en dirección a la isla de Jolo, en el sur de la provincia de Sulu, con 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió, informaron funcionarios del servicio de guardacostas.

Mujiv Hataman, gobernador de la provincia insular de Basilan, cerca de donde el transbordador zozobró, dijo a The Associated Press que los pasajeros y dos cuerpos fueron llevados a Isabela, la capital provincial.

“Estoy recibiendo a 37 personas aquí en el muelle. Desafortunadamente, dos están muertas”, expresó Hataman desde el muelle de Isabela.

El servicio de guardacostas y la Armada de Filipinas, junto con una flota de barcos pesqueros y una aeronave de vigilancia de la guardia costera, realizaban las labores de búsqueda y rescate en medio de buen clima frente a la provincia de Basilan, indicaron autoridades.

En Filipinas suele haber accidentes marítimos debido a las frecuentes tormentas, deficiente mantenimiento de las embarcaciones, sobrecarga y aplicación laxa de las regulaciones de seguridad.

En diciembre de 1987, el transbordador Doña Paz se hundió tras colisionar con un petrolero, lo que dejó más de 4.300 muertos, el peor desastre marítimo del mundo en tiempos de paz.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
