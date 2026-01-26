Ferry con más de 350 personas se hunde en el sur de Filipinas
Al menos 215 han sido rescatadas
26 de enero de 2026 - 9:22 PM
Un transbordador con más de 350 personas a bordo se hundió después de la medianoche en el sur de Filipinas, de las cuales al menos 215 han sido rescatadas y se han recuperado siete cuerpos, informaron autoridades el lunes.
El M/V Trisha Kerstin 3, un ferry que transporta carga y pasajeros entre islas, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga en dirección a la isla de Jolo, en el sur de la provincia de Sulu, con 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió, informaron funcionarios del servicio de guardacostas.
Mujiv Hataman, gobernador de la provincia insular de Basilan, cerca de donde el transbordador zozobró, dijo a The Associated Press que los pasajeros y dos cuerpos fueron llevados a Isabela, la capital provincial.
“Estoy recibiendo a 37 personas aquí en el muelle. Desafortunadamente, dos están muertas”, expresó Hataman desde el muelle de Isabela.
El servicio de guardacostas y la Armada de Filipinas, junto con una flota de barcos pesqueros y una aeronave de vigilancia de la guardia costera, realizaban las labores de búsqueda y rescate en medio de buen clima frente a la provincia de Basilan, indicaron autoridades.
En Filipinas suele haber accidentes marítimos debido a las frecuentes tormentas, deficiente mantenimiento de las embarcaciones, sobrecarga y aplicación laxa de las regulaciones de seguridad.
En diciembre de 1987, el transbordador Doña Paz se hundió tras colisionar con un petrolero, lo que dejó más de 4.300 muertos, el peor desastre marítimo del mundo en tiempos de paz.
