Fotos satelitales muestran actividad en plantas nucleares iraníes

Dubái, Emiratos Árabes Unidos— Mientras aumenta la tensión por la sangrienta represión de las protestas en todo el país por parte de Irán, imágenes satelitales muestran actividad en dos plantas nucleares iraníes bombardeadas el año pasado por Israel y Estados Unidos, lo que podría indicar que Teherán intenta ocultar los esfuerzos para recuperar los materiales que quedan allí.

Las imágenes de Planet Labs PBC muestran que se han construido techos sobre dos edificios dañados en las instalaciones de Isfahán y Natanz, la primera actividad importante detectada por satélite en cualquiera de las plantas nucleares afectadas del país desde la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio.

Estas cubiertas impiden que los satélites vean lo que sucede en el terreno, la única forma que tienen los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica de monitorear las plantas, ya que Irán ha impedido el acceso.

Irán no ha hecho declaraciones públicas sobre la actividad en ambas plantas. El OIEA, organismo de control de las Naciones Unidas, no respondió a las solicitudes de comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido repetidamente a Irán que negocie un acuerdo sobre su programa nuclear para evitar la amenaza de ataques militares estadounidenses debido a la represión del país contra los manifestantes. Estados Unidos ha trasladado el USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados a Oriente Medio, pero aún no está claro si Trump decidirá usar la fuerza.

Los nuevos techos no parecen indicar que se esté iniciando la reconstrucción de las instalaciones gravemente dañadas, según los expertos que examinaron los lugares. En cambio, es probable que formen parte de los esfuerzos de Irán para “evaluar si activos clave, como las limitadas reservas de uranio altamente enriquecido, sobrevivieron a los ataques”, declaró Andrea Stricker, quien estudia Irán para la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington y sancionada por Teherán.

“Quieren poder acceder a todos los activos recuperados sin que Israel ni Estados Unidos vean lo que sobrevivió”, añadió.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, Irán, el miércoles 28 de enero de 2026. (Planet Labs PBC vía AP) (Planet Labs PBC)

Dos instalaciones nucleares clave para Irán

Antes de que Israel iniciara una guerra de 12 días contra Irán en junio, la República Islámica contaba con tres importantes instalaciones nucleares asociadas a su programa. Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades iraníes han amenazado cada vez más con desarrollar la bomba atómica. Occidente y el OIEA afirman que Irán contaba con un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

La instalación de Natanz, a unas 135 millas al sur de la capital, es una combinación de laboratorios subterráneos y aéreos que realizaron la mayor parte del enriquecimiento de uranio de Irán.

Antes de la guerra, el OIEA afirmó que Irán utilizaba allí centrifugadoras avanzadas para enriquecer uranio hasta el 60%, un paso técnico muy corto desde los niveles de grado armamentístico del 90%. Se presume que parte del material ya se encontraba en el lugar cuando todo el complejo fue atacado.

La instalación, situada a las afueras de la ciudad de Isfahán, era conocida principalmente por producir el gas de uranio que se introduce en las centrifugadoras para su centrifugado y purificación.

Un tercer sitio, Fordo, a unas 60 millas al suroeste de la capital, albergaba una planta de enriquecimiento reforzada bajo una montaña.

Durante la guerra del año pasado, Israel atacó primero estas instalaciones, seguido de ataques estadounidenses con bombas antibúnkeres y misiles de crucero Tomahawk. Los ataques estadounidenses “degradaron significativamente el programa nuclear iraní”, según la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, publicada en noviembre, aunque ha sido difícil obtener información pública sobre los daños.

Irán no ha permitido que los inspectores del OIEA visiten las instalaciones desde los ataques.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán, en las afueras de Isfahán, Irán, el miércoles 28 de enero de 2026. (Planet Labs PBC vía AP) (Planet Labs PBC)

Techos vistos en Isfahán y Natanz

El principal edificio de enriquecimiento sobre la superficie de Natanz se conocía como la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible. Israel atacó el edificio el 13 de junio, dejándolo “funcionalmente destruido” y “dañando gravemente” las salas subterráneas que albergaban cascadas de centrifugadoras, según declaró entonces el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi. Un ataque posterior estadounidense el 22 de junio impactó las instalaciones subterráneas de Natanz con bombas antibúnkeres, probablemente diezmando lo que quedaba.

Las imágenes de Planet Labs PBC muestran que Irán comenzó en diciembre a construir un techo sobre la planta dañada. Finalizó las obras a finales de mes. Irán no ha reconocido públicamente dichas obras. El sistema eléctrico de Natanz parece seguir destruido.

Irán también parece continuar las excavaciones que inició en 2023 en Kūh-e Kolang Gaz Lā, o “Montaña del Pico”, a unos cientos de metros al sur de la valla perimetral del complejo de Natanz. Las imágenes satelitales muestran montones de tierra de la excavación que aumentan de tamaño. Se cree que allí se está construyendo una nueva instalación nuclear subterránea.

En Isfahán, Irán comenzó a construir un techo similar sobre una estructura cerca de la esquina noreste de la instalación, finalizando la obra a principios de enero. La función exacta de ese edificio no se conoce públicamente, aunque el ejército israelí en ese momento afirmó que sus ataques en Isfahán tenían como objetivo instalaciones relacionadas con la fabricación de centrifugadoras. El ejército israelí no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la construcción.

Mientras tanto, las imágenes muestran que dos túneles que conducen a una montaña cerca de la instalación de Isfahán han sido rellenados con tierra, una medida contra los ataques con misiles que Irán también implementó justo antes de la guerra de junio. Un tercer túnel parece haber sido descontaminado, con un nuevo conjunto de muros construidos cerca de la entrada como aparente medida de seguridad.

Sarah Burkhard, investigadora asociada sénior del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington, que desde hace tiempo vigila las instalaciones nucleares de Irán, afirmó que los techos parecen formar parte de una operación para “recuperar cualquier tipo de activo o escombros restantes sin informarnos de lo que están sacando de allí”.

Sean O’Connor, experto de la firma de inteligencia de código abierto Janes, coincidió en que el objetivo probablemente era “ocultar la actividad en lugar de, por ejemplo, reparar o reconstruir una estructura para su uso”.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, Irán, el 3 de diciembre de 2025. (Planet Labs PBC vía AP) (Planet Labs PBC)

Otros trabajos continúan

Desde el final de la guerra, Irán ha trabajado para reconstituir su programa de misiles balísticos, reconstruyendo los emplazamientos asociados al programa, según informes anteriores de AP. Esto incluye trabajos en un complejo militar conocido como Parchin, justo al sureste de Teherán.

En las últimas semanas, Irán ha estado trabajando en la reconstrucción de un emplazamiento en Parchin identificado por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional como “Taleghan 2”. Israel destruyó el emplazamiento en un ataque aéreo en octubre de 2024.

Ha afirmado que un archivo de datos nucleares iraníes previamente incautado por Israel identificó el edificio como el hogar de una cámara de explosivos y un sistema especial de rayos X para estudiar pruebas de explosivos. Dichas pruebas podrían utilizarse en la investigación para comprimir un núcleo de uranio con explosivos, algo necesario para un arma nuclear de tipo implosión.

Fotos satelitales muestran la construcción en curso en “Taleghan 2” en los últimos meses. La firma de inteligencia de código abierto Janes también informó sobre la construcción, al igual que el instituto.