Puerto Rico se queda sin doctorado en Finanzas ante cierre de programa en la UPR

El doctorado en Administración de Empresas con concentración en Finanzas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) dejará de existir este año académico, tras años de reducción en su matrícula y de enfrentar retos presupuestarios.

El último estudiante en defender su tesis doctoral bajo este programa lo hizo la semana pasada, informó el economista y catedrático asociado en el recinto, José Caraballo Cueto.

“No hay otro programa (doctoral de Finanzas) en Puerto Rico. Era el único”, apuntó el profesor de la Escuela Graduada de Administración de Empresas.

El cierre del programa comenzó hace años. La Junta de Gobierno de la UPR autorizó colocar el doctorado en Finanzas en moratoria en diciembre de 2022, mediante la Certificación 69 2022-2023.

Un programa académico en moratoria es uno licenciado que no admite estudiantes, según lo define la “Guía para inactivación, declaración de moratoria, reactivación o cierre de programas académicos en la UPR”, revisada en marzo pasado, pero puede ser reactivado, aunque luego de cinco años o más pasa nuevamente a moratoria y cierre.

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Caraballo Cueto resaltó que las medidas adoptadas por la UPR para hacer frente a los recortes presupuestarios ordenados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) incidieron directamente en la supervivencia del programa doctoral. Este cuenta con un solo profesor a tiempo completo, indicó, pues la congelación de plazas docentes en el recinto ha impedido que se llenen las vacantes tras las jubilaciones o muertes de profesores.

“Esta es la suerte que le espera a muchos otros departamentos también, en la medida que se van retirando los profesores y no tienen quién los sustituya, ¿qué van a hacer con el programa? Dirán que deben quedarse solamente con programas que sean rentables, pero es que una universidad pública no es para hacer dinero como si fuera una fábrica de bizcochos o un restaurante. Esto es un servicio que se le da al mercado porque el mercado necesita este tipo de profesionales", sostuvo.

La Escuela Graduada de Administración de Empresas ahora contará con un solo programa doctoral en Comercio Internacional. Caraballo Cueto apuntó que este tiene tres profesores; él es uno de ellos.

La administración del Recinto de Río Piedras resaltó que la baja en la matrícula estudiantil incidió sobre la determinación de eliminar el programa.

“La colocación en moratoria -en el año académico 2022-2023- del Programa de Doctorado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas de la Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE) responde principalmente a factores académicos, y otros fiscales y estratégicos que han afectado su viabilidad y sostenibilidad. Entre estos, se destacan la disminución en la demanda estudiantil y las limitaciones presupuestarias de la Universidad de Puerto Rico”, expresó la portavoz del recinto, Lorna Castro, en declaraciones escritas.

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El programa doctoral tiene, este semestre académico, dos estudiantes, de acuerdo con datos de la División de Investigación Institucional y Avalúo del Recinto de Río Piedras. En el primer semestre del año académico 2015-2016, contó con 12 estudiantes.

La última vez que recibió estudiantes de nuevo ingreso fue para el año académico 2019-2020, según los datos provistos a este diario, cuando cinco alumnos entraron al programa.

Ni ausente se salvó: abuchean a Zayira Jordán durante graduación de la UPR Río Piedras Dyamar Cruz, presidenta del Consejo General de Estudiantes, denunció la ausencia de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico en la graduación del Recinto de Río Piedras en el Coliseo de Puerto Rico.

“La moratoria permitió suspender temporalmente la admisión de nuevos estudiantes y garantizar que aquellos que ya estaban matriculados pudieran completar sus grados doctorales. De esta manera, el Recinto de Río Piedras aseguró una transición ordenada del programa y el cumplimiento de sus obligaciones académicas y regulatorias, manteniendo su compromiso con los estudiantes activos hasta la culminación de sus estudios”, sostuvo Castro.

La Junta de Síndicos de la UPR -entonces cuerpo rector del sistema universitario- autorizó, el 25 de junio de 1998, la creación “del programa de Doctorado en Filosofía en Administración de Empresas, con especialidad en Finanzas y Comercio Internacional, en el Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Río Piedras”, mediante la Certificación 165 (1997-1998).

Entre 2019 y 2023, la UPR declaró en moratoria siete programas académicos, reportó El Nuevo Día previamente. Desde entonces, al menos, 13 programas adicionales han sido colocados en moratoria, de acuerdo con una búsqueda en el archivo electrónico de certificaciones de la Junta de Gobierno de la UPR.

Caraballo Cueto insistió en el efecto detrimental que han tenido sobre la UPR los recortes presupuestarios que ha enfrentado hace una década, que equivalen a la mitad del presupuesto, por orden de la JSF. Recordó que la UPR tuvo la reducción mayor entre 16 entidades públicas que recibieron recortes de presupuesto del 2017 al 2025.

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