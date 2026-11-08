La Policía suma 130 nuevos cadetes y espera reclutar 1,000 agentes este año fiscal

La Policía reclutó 130 nuevos cadetes para la próxima academia, y este año fiscal esperan contar con un total de 1,000 agentes nuevos en sus filas, destacó este domingo el director de Reclutamiento Félix Burgos Guzmán.

“Nos complace informar que, durante el día de mañana (lunes), a la Academia de la Policía de Puerto Rico se incorporan 130 nuevos cadetes. Estos cadetes pertenecientes a la clase 238A son una muestra del desarrollo que estamos haciendo durante el proceso de reclutamiento de la Policía”, dijo Burgos Guzmán, durante la conferencia de prensa de La Fortaleza denominada “Asunto Semanal”.

Precisó que los 130 cadetes cuentan con un mínimo de bachillerato en términos de escolaridad.

Burgos Guzmán, igualmente, resaltó que, como resultado de gestiones realizadas por el superintendente de la Policía, Joseph González, la Uniformada ahora cuenta con 17 poligrafistas, mientras que, en 2025, solo tenía tres en Yauco, Aibonito y San Juan. Es decir, han logrado reclutar 14 poligrafistas adicionales que, según el oficial, están “alrededor de la isla”.

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“Realizó una convocatoria para los 14 nuevos poligrafistas. Esto nos ayudó, de cierta manera, a realizar un proceso más ágil en el reclutamiento, y hoy día tenemos muchos aspirantes que tardan de tres a cuatro meses en el proceso de reclutamiento. Esto nos ha ayudado a llegar a más aspirantes”, indicó el policía. La Fortaleza informó que, en la actualidad, hay más de 800 aspirantes en proceso de evaluación.

Burgos Guzmán recordó que el salario base de un policía subió a $2,293 mensuales para cadetes y $3,612 mensuales para agentes. Igualmente, mencionó que, a partir de este año, se redujo a 18 años la edad de reclutamiento, a tono con la Ley 65 de 2021.

La Policía ha adoptado recientemente disposiciones reglamentarias más flexibles que ahora permiten a los candidatos tener tener tatuajes y barba. (Xavier Araújo)

“Semanalmente, nosotros recibimos a más de 100 candidatos para tomar sus exámenes de ingreso (a la Policía)”, dijo el director de Reclutamiento de la Policía de Puerto Rico.

Agregó que, además de la nueva ley, se han adoptado recientemente disposiciones reglamentarias más flexibles que ahora permiten a los candidatos tener tatuajes y barba, “siempre y cuando no sean de tipo vulgar”.

Burgos Guzmán, quien dijo están en reclutamiento activo todo el año, precisó que, a diferencia de otros años, han logrado reclutar cadetes no solo de pueblos distantes del área metro, sino también de Bayamón, Carolina y San Juan.

Al 31 de octubre, la Uniformada tenía 10,900 policías, y la meta este año fiscal es reclutar 1,000 o más, enfatizó Burgos Guzmán. La cantidad ideal de uniformados para Puerto Rico es de 14,000 aproximadamente, estimó.