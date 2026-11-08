Hombre recibe heridas graves con “objeto contundente” en San Juan
Según la Policía, el perjudicado tenía heridas abiertas en la cabeza, la mano y el costado
8 de noviembre de 2026 - 3:41 PM
8 de noviembre de 2026 - 3:41 PM
Un hombre recibió heridas graves con un objeto contundente en la calle Ruiseñor de la urbanización Country Club, en San Juan, informó la Policía.
De acuerdo al informe de la Uniformada, la víctima sufrió heridas abiertas en la cabeza, la mano derecha y el costado izquierdo en hechos ocurridos la madrugada del sábado.
Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria. Al momento se desconoce su estado de salud.
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