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En Maricao: Mujer de 44 años paga $22,500 como parte de una alegada estafa

La perjudicada envió varios giros postales desde julio de 2020, según la Policía

8 de noviembre de 2026 - 11:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lavado de dinero
La querella por fraude fue investigada inicialmente por agentes del distrito de Maricao. (Shutterstock)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Una mujer de 44 años envió varios giros postales, por la suma de $22,500, para abonar a una supuesta deuda, informó la Policía de Puerto Rico, que investiga la situación como un alegado fraude.

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La perjudicada cayó en la alegada estafa, luego de que se le informara de la cantidad adeudada mediante un correo electrónico. La mujer emitió varios pagos desde julio de 2020 a una dirección que le fue provista. El informe de la Policía no especifica los detalles del correo electrónico que recibió la mujer.

La querella por fraude fue investigada inicialmente por el agente Samuel Sánchez, del distrito de Maricao, quien refirió sus hallazgos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez para continuar la pesquisa.

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Policía de Puerto Ricofraude
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Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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