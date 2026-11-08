Polonia guarda duelo tras inusual tiroteo, autoridades describen ideas ultraderechistas del agresor

Cracovia, Polonia - Polonia comenzó dos días de luto nacional el domingo, después de que un hombre de 24 años con ideas de extrema derecha embistiera con su vehículo en una concurrida plaza céntrica de Cracovia y abriera fuego. El agresor mató a seis personas e hirió a otras 15 antes de ser herido por disparos de la policía.

El ataque, que el ministro polaco de Defensa describió como un “acto terrorista”, ocurrió el sábado en la plaza del Mercado, que está en el corazón del casco antiguo de Cracovia y es un importante centro turístico en la segunda ciudad más grande del país.

Al anochecer, los dolientes habían dejado velas en memoria de las víctimas. La plaza permanecía parcialmente cerrada el domingo por la mañana mientras las autoridades continuaban su investigación.

El toque de trompeta de Santa María, una melodía tradicional de cinco notas que se toca cada hora desde la torre más alta de la basílica de Santa María en la plaza del Mercado, fue suspendido durante la noche en homenaje a las víctimas. Es la primera vez que el toque se ha omitido desde la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

Las autoridades también encontraron los cuerpos de la hermana, la madre y el padre del atacante en la casa familiar del hombre en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad unos 150 kilómetros (93 millas) al noreste de Cracovia. Probablemente murieron por heridas de bala.

Los testigos se escondieron en tiendas para evitar las balas

Marie-Ange Collaer escribió en Facebook que ella y su familia sobrevivieron al tiroteo durante un viaje a Cracovia desde Bruselas.

“Literalmente corrimos para salvar la vida y logramos escondernos de las balas que volaban a nuestro alrededor”, escribió. “Tirados en el suelo en una tienda como en una película policiaca mala mientras oyes balas por todas partes”.

Collaer dijo que su familia estaba “bastante en shock” después de regresar a su hotel, pero que todos estaban agradecidos de estar vivos.

“Vimos a algunos que no lo lograron, verdadero horror”, escribió.

El residente en Reino Unido Neil Thaxton y su esposa, Nicky, también sobrevivieron al ataque.

“Acabábamos de cruzar la plaza principal y oímos los disparos”, escribió Thaxton en Facebook. “Pensamos que eran fuegos artificiales y luego la gente empezó a correr; entramos en una tienda de regalos y el personal nos llevó a la parte de atrás de la tienda, cerró las puertas con llave y apagó las luces”.

Agentes de policía descritos como héroes

Los fiscales dijeron el domingo que iniciaron una investigación por asesinato e intento de asesinato de numerosas personas, incluidos agentes de policía, y que el acto “constituye un delito terrorista”.

Cuatro mujeres y dos hombres murieron en el tiroteo en la plaza del Mercado. Tres de las mujeres y uno de los hombres eran polacos, dijo el domingo Krzysztof Jan Klęczar, el gobernador regional de Malopolska. Un hombre británico y una mujer de otro país extranjero no identificado también figuraban entre los fallecidos.

PUBLICIDAD

Los dos agentes de policía que detuvieron al atacante, en acciones que las autoridades elogiaron como heroicas, permanecen hospitalizados. Uno de ellos sigue en coma mientras que el otro despertó de un coma, dijo Klęczar. Funcionarios lanzaron un llamado a donar sangre para ayudar al policía más gravemente herido.

“Si no fuera por la intervención eficiente y desinteresada de estos dos jóvenes, el número de víctimas podría haber sido significativamente mayor”, dijo Klęczar.

Cinco personas no polacas figuran entre los heridos. Son de Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria.

El atacante también está en estado crítico, tras haber sido operado múltiples veces. Hubo confusión el sábado sobre la edad del tirador: las autoridades dijeron primero 24 y luego 25. El domingo confirmaron que tiene 24.

La matanza es un sombrío primer caso para Polonia

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, afirmó que el atacante sostiene ideas “muy radicales” y “ultranacionalistas”.

“Todo indica que estaba fascinado por ideologías de extrema derecha”, dijo Kierwiński en una conferencia de prensa.

Videos publicados en redes sociales por testigos muestran a personas huyendo de la plaza para ponerse a salvo en pequeñas calles cercanas, así como a personal de emergencias intentando reanimar a las víctimas. En un video se ve a un agente de policía disparando repetidamente contra el atacante, que yace en la calle, y después el propio agente se desploma lentamente en el suelo.

Klęczar dijo que el padre del agresor poseía legalmente más de 10 armas y que el atacante también poseía armas. Funcionarios locales en Ostrowiec Świętokrzyski dijeron que incautaron siete armas de la casa familiar, elevando el número total recuperado a 11, incluidas cuatro halladas en posesión del hombre en Cracovia o en su automóvil.

PUBLICIDAD

El club de tiro Swit en Starachowice, donde se cree que se entrenó, emitió un comunicado el domingo diciendo que ofrecía únicamente “tiro estático”, que implica disparar desde una posición fija a un blanco inmóvil. El club añadió que el sospechoso “nunca fue entrenado en nuestro club en las áreas de tiro dinámico, táctico o de combate”.

Alrededor de 411,000 personas tienen permisos de armas en Polonia, que tiene una población de 37 millones de personas, y el interés por poseer armas ha ido en aumento en el país.

Los tiroteos masivos son poco comunes en Polonia. Sin embargo, a mediados de octubre se produjeron tres ataques en escuelas de la provincia central de Mazovia en el transcurso de cuatro días, que dejaron un muerto y muchos heridos, incluidos niños. Los jóvenes atacantes usaron cuchillos u otros objetos afilados.

El equipo militar del atacante de Cracovia, las armas y su apariencia general eran similares a los de otros “actores solitarios de extrema derecha” que cometen ataques en toda Europa, dijo Kacper Rekawek, investigador principal del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo en La Haya.