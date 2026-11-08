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8 de noviembre de 2026
87°Probabilidad de lluvias y tronadas
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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios

Según el Servicio Nacional de Meteorología, una decena de pueblos del interior de la isla recibirán entre una a dos pulgadas de lluvia

8 de noviembre de 2026 - 2:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se le exhorta a la ciudadanía a no cruzar calles inundadas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios del centro de la isla ante fuertes lluvias y tronadas reportadas.

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Según un boletín informativo emitido el SNM, los municipios bajo advertencia hasta las 4:45 p.m son Aguas Buenas, Aibonito, Caguas, Cidra, Comerío, San Lorenzo, Ciales, Corozal, Jayuya, Morovis y Utuado.

También se emitió una advertencia para los municipios de Gurabo, Juncos y Las Piedras hasta las 4:30 p.m.

Ya en estos municipios cayó una pulgada de lluvia y se espera al menos entre una a dos pulgadas adicionales mientras se mantenga la advertencia.

Además de esto, el SNM advirtió que una tormenta eléctrica afecta los municipios de Caguas, San Lorenzo, Aguas Buenas, Gurabo, Cidra, Cayey, Juncos, Comerio y Las Piedras.

De acuerdo a la comunicación especial, en estas zonas se reportaron ráfagas de 40 millas por hora, al igual que relámpagos y fuertes lluvias.

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Breaking NewsAdvertencia de inundacionesTiempoTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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