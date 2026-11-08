Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios del centro de la isla ante fuertes lluvias y tronadas reportadas.

Según un boletín informativo emitido el SNM, los municipios bajo advertencia hasta las 4:45 p.m son Aguas Buenas, Aibonito, Caguas, Cidra, Comerío, San Lorenzo, Ciales, Corozal, Jayuya, Morovis y Utuado.

También se emitió una advertencia para los municipios de Gurabo, Juncos y Las Piedras hasta las 4:30 p.m.

Ya en estos municipios cayó una pulgada de lluvia y se espera al menos entre una a dos pulgadas adicionales mientras se mantenga la advertencia.

Además de esto, el SNM advirtió que una tormenta eléctrica afecta los municipios de Caguas, San Lorenzo, Aguas Buenas, Gurabo, Cidra, Cayey, Juncos, Comerio y Las Piedras.