Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios
Según el Servicio Nacional de Meteorología, una decena de pueblos del interior de la isla recibirán entre una a dos pulgadas de lluvia
8 de noviembre de 2026 - 2:22 PM
8 de noviembre de 2026 - 2:22 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios del centro de la isla ante fuertes lluvias y tronadas reportadas.
Según un boletín informativo emitido el SNM, los municipios bajo advertencia hasta las 4:45 p.m son Aguas Buenas, Aibonito, Caguas, Cidra, Comerío, San Lorenzo, Ciales, Corozal, Jayuya, Morovis y Utuado.
También se emitió una advertencia para los municipios de Gurabo, Juncos y Las Piedras hasta las 4:30 p.m.
Ya en estos municipios cayó una pulgada de lluvia y se espera al menos entre una a dos pulgadas adicionales mientras se mantenga la advertencia.
Además de esto, el SNM advirtió que una tormenta eléctrica afecta los municipios de Caguas, San Lorenzo, Aguas Buenas, Gurabo, Cidra, Cayey, Juncos, Comerio y Las Piedras.
De acuerdo a la comunicación especial, en estas zonas se reportaron ráfagas de 40 millas por hora, al igual que relámpagos y fuertes lluvias.
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