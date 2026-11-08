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Fallecen cinco adultos y cinco niños al caer un vehículo en un lago en Río de Janeiro

Las víctimas eran una familia

8 de noviembre de 2026 - 1:11 PM

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De acuerdo con la Policía Militar, citada por este medio, la alerta a los servicios de emergencia fue realizada por una persona que transitaba por el lugar y avistó el automóvil volcado en el interior del lago. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

En la madrugada de este domingo murieron diez personas, entre ellas cinco adultos y cinco niños, tras volcar el vehículo en el que se trasladaban y caer en un lago en el municipio de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro.

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El Gobierno del Estado de Río de Janeiro confirmó las muertes a través de un comunicado, en el que manifestó su profundo lamento por los fallecimientos provocados por el siniestro.

Según relató un familiar de los fallecidos al portal de noticias g1 en las instalaciones del Instituto Médico Legal (IML) donde fueron trasladadas las víctimas, todos pertenecían a una misma familia.

De acuerdo con la Policía Militar, citada por este medio, la alerta a los servicios de emergencia fue realizada por una persona que transitaba por el lugar y avistó el automóvil volcado en el interior del lago.

Sin embargo, este testigo indicó a las autoridades que no podía precisar el tiempo que el vehículo llevaba bajo el agua.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la zona y recuperaron los diez cuerpos.

Según el Gobierno estatal, en el operativo trabajaron 30 bomberos militares, incluidos dos buzos tácticos, con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.

Los peritos de la Policía Civil realizaron las pericias en el lugar del accidente y posteriormente derivaron los cuerpos al IML, donde se les practicarán los exámenes de autopsia.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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