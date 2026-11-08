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Un fuerte terremoto sacude el centro de Japón, rompe escaparates y deja al menos 22 heridos

La agencia meteorológica advirtió a la gente que se preparara para posibles fuertes terremotos en los próximos días

8 de noviembre de 2026 - 12:34 PM

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Un empleado se ve en cuclillas en medio de libros caídos de los estantes tras un fuerte sismo en Toyota, prefectura de Aichi, en el centro de Japón, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Kyodo News via AP) (岡田篤弘)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio - Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón el domingo a primera hora, rompiendo ventanas de tiendas, haciendo que la gente saliera de los edificios y dejando al menos 22 personas heridas, reportaron medios locales.

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La Agencia Meteorológica de Japón situó la magnitud del terremoto en 5.7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo cifró con una magnitud de 5.5. Se reportaron réplicas más pequeñas.

Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi se vio afectada, incluida la ciudad de Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara y las prefecturas cercanas de Yamanashi, donde se encuentra el monte Fuji, así como Gifu.

Imágenes de la televisión japonesa mostraban ventanas de tiendas rotas y fragmentos de vidrio esparcidos en las calles. Una librería quedó con montones de libros que habían salido volando de los estantes. Entre los heridos había personas que cayeron por las escaleras mientras intentaban huir.

El terremoto, que se produjo a la 1:04 a.m., se localizó a unos 40 kilómetros (25 millas) por debajo de la superficie en la prefectura de Shizuoka. Aichi y Shizuoka son regiones vecinas. Están lo suficientemente lejos de Tokio como para que el terremoto no se sintiera allí. La sacudida más violenta se sintió en Aichi, según evaluaciones sísmicas oficiales.

La agencia meteorológica advirtió a la gente que se preparara para posibles fuertes terremotos en los próximos días.

“Por favor, estén atentos a deslizamientos de tierra, caída de rocas y los posibles efectos de las lluvias”, dijo a los reporteros Ayataka Ebita, un funcionario de la agencia.

Indicó que hasta ahora no se había detectado ningún cambio aparente en la placa de la Fosa de Nankai, donde los científicos dicen que posiblemente podría ocurrir un megaterremoto.

Los trenes bala Shinkansen circulaban a velocidades más lentas en las zonas afectadas como medida de precaución. A veces los terremotos pueden dañar las vías férreas por las que circulan los trenes.

Japón se encuentra en un área propensa a los terremotos. Las autoridades con frecuencia instruyen a la gente a abastecerse de agua embotellada, comida y baterías, tener planes listos para guarecerse debajo de mesas y mantener a mano zapatos cómodos para caminar.

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Japón
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