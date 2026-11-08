Cuatro muertos y 88 heridos tras choque de trenes en Egipto

Al menos cuatro personas murieron y otras 88 resultaron heridas cuando dos trenes chocaron el domingo al sur de la capital egipcia, informaron las autoridades.

El choque ocurrió en el distrito de al-Ayyat, en la provincia de Giza, a unas 32 millas al sur de El Cairo, cuando un tren que viajaba hacia la provincia suroccidental de Fayoum se estrelló contra la parte trasera de un tren que se dirigía a la provincia sureña de Aswan, según el Ministerio de Transporte. Uno de los trenes descarriló, indicó, pero no precisó cuál.

El Ministerio de Salud informó que al menos cuatro personas murieron y otras 88 resultaron heridas. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento, señaló.

El presidente Abdul Fatá el Sisi manifestó en redes sociales que ordenó una investigación inmediata del choque para exigir responsabilidades a los culpables.

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La Autoridad de Ferrocarriles de Egipto indicó que se enviaron equipos de emergencia y grúas al lugar para retirar los restos y restablecer el servicio ferroviario a su horario normal lo antes posible.

Un conductor de tren y su asistente resultaron heridos en septiembre pasado después de que dos trenes de carga chocaran en el mismo distrito.

El siniestro vuelve a poner de manifiesto los problemas de seguridad que afectan al sistema ferroviario egipcio, donde se han registrado numerosos accidentes a lo largo de los últimos años.

Entre los factores que han contribuido históricamente a estos incidentes figuran el deterioro de las infraestructuras, las deficiencias en los sistemas de señalización y las dificultades para garantizar el mantenimiento adecuado de las vías y del material ferroviario.