Primeros cadetes reclutados con 18 años de edad para la Policía entrarán en funciones este mes

“Llevo 27 años trabajando en educación superior, como sabe su señoría, soy decano en una institución de investigación universitaria, y nunca he visto esto”, añadió. “No estoy diciendo que no se pueda hacer. Es solo que la corte debe seguir mirando cuando esté el programa en ejecución para ver cómo eso va a pasar. No se trata de que tengan un papel diciendo que tienen el grado, sino sobre la calidad de la educación”.