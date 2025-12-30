Opinión
NoticiasMundo
Francia aplaza la prohibición de vasos de plástico desechables de 2026 a 2030

A partir de ahí, está previsto un nuevo examen de la situación en 2028 sobre los “progresos realizados”

30 de diciembre de 2025 - 10:16 AM

Fotografía de archivo de vasos de plástico de un solo uso en la barra de un bar.\ (Thais Llorca)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Francia va a aplazar la prohibición de los vasos de plástico de uso único, que estaba inicialmente prevista el próximo 1 de enero, hasta 2030 para permitir la adaptación del sector, señala el Gobierno en un decreto publicado este martes.

El decreto modifica la fecha en la que ya no se podrán comercializar esos vasos desechables de plástico de 2026 al 1 de enero de 2030 para tener en cuenta las conclusiones del análisis de la situación que se ha hecho este año sobre las posibilidades técnicas de aplicar esa proscripción.

A partir de ahí, está previsto un nuevo examen de la situación en 2028 sobre los “progresos realizados”, así como un periodo `para agotar las existencias de los vasos fabricados o importados a partir de ese nuevo plazo de enero de 2030.

En Francia se prohibieron en 2021 las pajitas, los cubiertos o los palitos de plástico desechables, y desde el año siguiente tampoco se pueden vender las bolsitas de té envueltas en plástico ni envolver los periódicos o revistas en plástico para su envío y se han limitado los envoltorios de plástico, por ejemplo para frutas y verduras.

