Grecia declara estado de emergencia en una tercera isla, mientras los sismos continúan

Decenas de sismos siguen registrándose en la zona marítima situada entre estas tres islas, si bien este viernes no se ha registrado hasta el momento ningún temblor de magnitud mayor a 4, como ha sucedido todos los días desde que empezó la elevada actividad sísmica el pasado 24 de enero.

Más de 12,000 temblores

El director del Instituto Geodinámico de Atenas, Vasilis Karastathis, señaló este viernes en la emisora pública ERT que durante los últimos días se está observando una “estabilidad de la evolución de sismicidad”, si bien esto no significa necesariamente que el fenómeno haya entrado en una fase de desescalada.

Posible sismo de magnitud 7

Estos temblores se deben al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no pueden reavivar la actividad volcánica, según los expertos.