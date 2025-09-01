Grupo nigeriano intenta un maratón de lectura de 431 horas para establecer un récord mundial Guinness

Abuya, Nigeria — Es la idea del paraíso de un ratón de biblioteca: 18 días de lectura ininterrumpida.

En un restaurante de Lagos, Nigeria, tres hombres y dos mujeres han estado leyendo libros durante más de 431 horas en un intento de establecer un récord mundial Guinness para el maratón más largo de lectura en voz alta, como parte de una campaña para promover la alfabetización en el país más poblado de África.

A lo largo de la ardua tarea, docenas de personas se unieron al grupo, algunos en línea a través de una transmisión en vivo, animándolos.

El sábado, cuando terminó el intento, los maratonistas de lectura habían leído 79 libros de autores nigerianos, turnándose para leer continuamente en voz alta obras literarias y libros de autoayuda para dar a los otros miembros del equipo la oportunidad de recuperar el aliento.

PUBLICIDAD

En el país de más de 210 millones de personas, “la mayoría de la gente no tiene acceso a los libros (y) participé para fomentar la educación inclusiva”, dijo Precious Ukachi a The Associated Press. La joven de 30 años fue una de las maratonistas de lectura. Otros fueron John Obot, de 37 años, Stephen Oyelami, de 23, Temitope Ogunremi, de 28, y Ketura Heman, de 27.

Obot dijo que la parte más difícil del intento fue leer por la noche. “Teníamos tiempo limitado para descansar, pero lo que me mantuvo en marcha fue la meta”.

Los actuales poseedores del récord del maratón de lectura en voz alta más largo son un grupo de cinco personas de la República Dominicana, que registraron 365 horas y 39 segundos en 2011.

Esta vez en Nigeria, la última palabra se pronunció cuando el cronómetro marcaba: 431 horas, 31 minutos y 25 segundos.

El Guinness World Record aún no ha confirmado el nuevo récord, un proceso que a veces lleva semanas. La organización sin fines de lucro detrás del evento, el Naija ReadFest, dice que enviará toda la evidencia necesaria a la organización.

“Hicimos esto para celebrar la literatura nigeriana”, dijo Kingsley Sintim de Naija ReadFest.

La organización sin fines de lucro dijo que el evento tenía como objetivo destacar los libros de autores locales tanto para jóvenes como para mayores. Los libros que leyó el grupo también cubrieron temas como la migración y las finanzas, ambas preocupaciones importantes para el país de África Occidental.

PUBLICIDAD

Además de tener uno de los números más altos del mundo de niños sin escolarizar, con más de 10 millones de afectados, Nigeria también tiene una tasa de alfabetización de alrededor del 63% en 2021, que según los defensores apenas ha mejorado en los últimos años.

Oyelami, uno de los maratonistas de lectura, dijo: “Fue difícil conseguir libros debido al tipo de entorno en el que crecí”. Asistió a una escuela pública donde los libros nuevos y las giras educativas estaban en su mayoría fuera de su alcance.

Un desafío importante ha sido la escasa inversión y las políticas en el sector educativo, dijo a la AP Irene Okon, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Lead-Out que busca mejorar el aprendizaje en las escuelas públicas y de bajos ingresos.

La escasa inversión en alfabetización en Nigeria ha dificultado las cosas para los escritores, dijo Carol Yaakugh, una autora radicada en Abuya.

“Si bien tenemos numerosas empresas emergentes de tecnología que abordan las finanzas, la salud y otras áreas, el espacio de la alfabetización sigue estando subdesarrollado”, dijo Yaakugh.