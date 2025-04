Hallan un resto arqueológico que confirmaría el sitio donde sepultaron a Jesús

La pista detrás de Juan 19:41

El contexto arqueológico sugiere que los restos corresponderían a la época precristiana; sin embargo, todavía no se realizaron las pruebas de radiocarbono. Además, en diálogo con The Times of Israel, la profesora Francesca Romana Stasolla, de la Universidad La Sapienza de Roma, se refirió a la ciudad romana que se erigió sobre las ruinas de la antigua Jerusalén: “Sabemos que la zona ya formaba parte de la ciudad en tiempos del emperador Adriano, cuando los romanos construyeron Aelia Capitolina. Sin embargo, en tiempos de Jesús, la zona aún no formaba parte de la ciudad”.