“Iba corriendo”: lo que dijo una artesana que aseguró haber visto a Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena

¿Tatiana Hernández ingresó al centro histórico de Cartagena?

Alcalde de Cartagena sobre desaparición de Tatiana Hernández: “Un misterio”

“Tengo que decir que no hay ningún tipo de información. Es un misterio. (...) El no obtener resultados nos tiene angustiados. La búsqueda sigue activa, no se ha bajado la guardia”, afirmó en la cadena radial La FM y añadió que no han descartado ninguna hipótesis.