Impacto del vuelo: ¿realmente ayudan las compensaciones por contaminación con carbono?

Estás reservando tu vuelo, y justo cuando estás a punto de pagar, la aerolínea te pregunta si te gustaría pagar un poco para compensar tu parte de la contaminación del vuelo. O, tal vez eres una persona con mentalidad ecológica, y has oído que puedes comprar estas cosas llamadas compensaciones de carbono.

¿Valen la pena? Vamos a explorar.

Por qué los aviones son tan contaminantes

Un vuelo de ida y vuelta de Nueva York a Los Ángeles emite más de 590 kilogramos de dióxido de carbono que calienta el planeta por pasajero, según una calculadora de emisiones de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esa es aproximadamente la cantidad de contaminación que ahorrarías si renunciaras a la carne durante 17 meses.

Los motores a reacción queman combustibles fósiles, liberando gases que calientan el planeta a la atmósfera. También liberan vapor de agua, que se convierte en nubes largas y delgadas llamadas estelas que atrapan el calor en lugar de dejarlo escapar al espacio, un calentamiento adicional que no suele incluirse en las emisiones de un vuelo, dijo Diane Vitry, directora de aviación de una organización de defensa de la energía limpia llamada Federación Europea para el Transporte y el Medio Ambiente.

Reducir las emisiones de los viajes aéreos es difícil. Las baterías pesan demasiado y proporcionan muy poca energía para los vuelos largos. El combustible de aviación sostenible, los biocombustibles hechos de cosas como el maíz, las semillas oleaginosas y las algas que se pueden mezclar con el combustible para aviones, es actualmente más caro que el combustible tradicional y carece de suficiente suministro para estar en uso generalizado.

“La aviación es el niño problemático”, dijo Vitry. “La aviación y el transporte marítimo no se están descarbonizando, y definitivamente no lo suficientemente rápido”.

Ahí es donde entran las compensaciones de carbono.

¿Qué es una compensación de carbono?

Una compensación de carbono es un certificado o un permiso para emitir gases que calientan el planeta. Está conectado a algo que almacena o reduce las emisiones de carbono, por ejemplo, plantar árboles o financiar energías renovables.

La idea es que el programa o acción compense tu acción contaminante. Conduces un coche que contamina una cierta cantidad, compras una compensación de carbono que conduce a la plantación de un árbol que secuestra la misma cantidad, y bam: la acción contaminante (conducir) se compensa (plantar árboles).Se han vuelto tan populares que hay un mercado entero que conecta a personas y empresas que quieren reducir sus impactos con otras empresas que prometen hacerlo.

¿Funcionan las compensaciones? Vitry no lo cree así. Ella los llama una solución climática falsa.

“Desafortunadamente, no es lo que va a resolver el problema climático de la aviación”, dijo. “No puedes limpiar tu conciencia climática con una compensación”.

Claro, puedes plantar un árbol, pero Vitry dijo que eso no impide que las emisiones de tu vuelo entren en la atmósfera. El árbol puede eventualmente absorber una cantidad equivalente de emisiones. O puede morir. O puede ser vendido como una compensación múltiples veces por una empresa sin escrúpulos, lo que significa que el árbol no puede absorber todas las emisiones que se supone que debe absorber.

Barbara Haya, directora del Proyecto de Comercio de Carbono de Berkeley, ha estudiado las compensaciones de carbono durante más de 20 años. Ella dijo que algunos esquemas de compensación están sobrecontados de 10 a 13 veces su valor real.

“Hay tanta sobre-acreditación en el mercado de compensación, tantos créditos que o bien no representan ninguna reducción de emisiones en absoluto o representan sólo una pequeña fracción de lo que afirman”, dijo Haya.

Ella dijo que eso es en parte porque el mercado voluntario de compensación está en gran medida no regulado, y es realmente difícil de medir las compensaciones. El otro problema es que todos los involucrados se benefician de la sobre-exageración de los beneficios de las compensaciones. “El comprador del crédito quiere los créditos baratos, el vendedor de los créditos quiere obtener más créditos por la misma actividad y el verificador de terceros es contratado por el desarrollador del proyecto, por lo que tiene un conflicto de intereses para ser indulgente”, dijo Haya.

Jodi Manning, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de compensación de carbono Cool Effect, dijo que los consumidores deben tener cuidado con los programas de compensación que no dicen claramente qué proyecto se beneficiará de su compra o cuánto de su dinero va a un proyecto. Pero ella dijo que los créditos de carbono de “alta calidad” pueden desempeñar un papel importante donde las emisiones son inevitables.

Manning dijo que las compensaciones tienen que ser permanentes, transparentes y no pueden existir sin la financiación de la compensación.

“Cuando el carbono se hace correctamente, puede proporcionar una forma creíble e inmediata de dar cuenta de las emisiones que los viajeros no pueden reducir de otra manera. Todos creamos emisiones en algún momento y ciertamente es mejor tomar medidas para compensarlo que no hacer nada”, dijo.

Varias aerolíneas que ofrecen compensaciones no respondieron a las solicitudes de AP para hablar sobre su uso. Una que sí lo hizo, Southwest Airlines, dijo en un comunicado que no planea depender de las compensaciones de carbono para ayudarla a alcanzar una meta de cero emisiones netas para 2050.

¿Cuáles son algunas otras opciones para compensar tu viaje aéreo?Vuela menos, toma el tren si puedes y empaca ligero, dijo Manning.

Si tienes que volar, piensa en reducir tus emisiones de otras maneras, dijo Haya.

En lugar de comprar compensaciones de carbono, Haya dijo que dona $1,000 a una organización que le importa en la rara ocasión en que vuela por trabajo o visitas familiares.

“Tenemos la obligación ética de no volar a menos que realmente tengamos que hacerlo”, dijo.