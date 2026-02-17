Opinión
Imperio empresarial ligado a Sarah Ferguson se derrumba tras la sombra de Jeffrey Epstein

En medio del escándalo por los archivos del pederasta, seis empresas vinculadas a la exduquesa de York son liquidadas

17 de febrero de 2026 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sarah Ferguson saluda a la multitud mientras asiste al Servicio de Maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge. (Kirsty Wigglesworth)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson, exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, están siendo liquidadas tras la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, que han vinculado a la antigua duquesa de York con el pederasta, según unos documentos del registro oficial de compañías.

RELACIONADAS

Ferguson es la única directora de las seis empresas, ninguna de las cuales tiene un perfil público significativo, de acuerdo con Companies House, el registro británico gubernamental responsable de conservar toda la información relacionada con las compañías.

Los medios británicos informan hoy de que se presentó una solicitud de liquidación de cada empresa tras la publicación de nuevas revelaciones sobre los pasados contactos de Ferguson y Epstein, quien al parecer le concedió un préstamo a la exduquesa.

En documentos publicados el mes pasado, la exmujer de Andrés, ella le dice a Epstein: “Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”.

Muchos de los intercambios de correos son previos a que Epstein fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Epstein murió en la cárcel en agosto de 2019.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

Las empresas que la exduquesa está liquidando son: S Phoenix Events, Fergie’s Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd y Planet Partners Productions Ltd, ninguna de las cuales parece haber sido muy activa y no es clara la naturaleza de sus actividades.

La solicitud de baja de una empresa del registro es una forma de cerrar una empresa.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
