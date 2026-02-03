Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fundación de Sarah Ferguson cierra sus puertas tras divulgarse correos de Jeffrey Epstein

Las comunicaciones electrónicas revelarían la cercanía de su relación con el fallecido delincuente sexual

3 de febrero de 2026 - 3:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Sarah Ferguson saluda a la multitud mientras asiste al Servicio de Maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el domingo 20 de abril de 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, archivo) (Kirsty Wigglesworth)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La organización benéfica fundada por Sarah Ferguson, ex duquesa de York, cierra tras la publicación de correos electrónicos que muestran la profundidad de su amistad con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

RELACIONADAS

Sarah’s Trust, que se centraba en mejorar la vida de mujeres y niños, dijo que cerrará en un “futuro previsible’, tras las revelaciones de los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ferguson es la ex esposa del ex Príncipe Andrés, que fue despojado de sus títulos reales debido a sus propios vínculos con Epstein.

“Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo de administración han acordado que, lamentándolo mucho, la organización benéfica cerrará en breve en un futuro previsible”, declaró la fundación a última hora del lunes. “Esto se ha estado debatiendo y preparando durante algunos meses”.

Los correos electrónicos publicados el viernes revelaron que Ferguson siguió en contacto con Epstein mucho después de su condena en 2008 por solicitar la prostitución de una menor de edad. En los intercambios de correos electrónicos, Ferguson se refería a Epstein como una “leyenda” y “el hermano que siempre he deseado”.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

En uno de los intercambios, de marzo de 2011, Epstein se quejaba de un artículo del periódico londinense Evening Standard en el que se le identificaba como pedófilo y Ferguson decía estar “profundamente arrepentido” de sus vínculos con Epstein.

Tags
Breaking NewsSarah FergusonJeffrey EpsteinLondresCorreo
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: