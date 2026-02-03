Fundación de Sarah Ferguson cierra sus puertas tras divulgarse correos de Jeffrey Epstein
Las comunicaciones electrónicas revelarían la cercanía de su relación con el fallecido delincuente sexual
3 de febrero de 2026 - 3:01 PM
La organización benéfica fundada por Sarah Ferguson, ex duquesa de York, cierra tras la publicación de correos electrónicos que muestran la profundidad de su amistad con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Sarah’s Trust, que se centraba en mejorar la vida de mujeres y niños, dijo que cerrará en un “futuro previsible’, tras las revelaciones de los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ferguson es la ex esposa del ex Príncipe Andrés, que fue despojado de sus títulos reales debido a sus propios vínculos con Epstein.
“Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo de administración han acordado que, lamentándolo mucho, la organización benéfica cerrará en breve en un futuro previsible”, declaró la fundación a última hora del lunes. “Esto se ha estado debatiendo y preparando durante algunos meses”.
Los correos electrónicos publicados el viernes revelaron que Ferguson siguió en contacto con Epstein mucho después de su condena en 2008 por solicitar la prostitución de una menor de edad. En los intercambios de correos electrónicos, Ferguson se refería a Epstein como una “leyenda” y “el hermano que siempre he deseado”.
En uno de los intercambios, de marzo de 2011, Epstein se quejaba de un artículo del periódico londinense Evening Standard en el que se le identificaba como pedófilo y Ferguson decía estar “profundamente arrepentido” de sus vínculos con Epstein.
