DeportesOtros deportes
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La NFL investigará la relación de Steve Tisch, copropietario de los Giants, con Jeffrey Epstein

El comisionado Roger Goodell afirmó que revisaremos todo lo que ha salido a relucir de la relación entre ambos

3 de febrero de 2026 - 8:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Steve Tisch, copropietario de los Giants de Nueva York, dijo la semana pasada que conocía a Epstein y que “intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas” y “discutieron sobre películas, filantropía e inversiones”. (Richard Drew)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San José, California - La NFL investigará al copropietario de los Giants de Nueva York, Steve Tisch, y su relación con Jeffrey Epstein después de que su nombre apareciera más de 400 veces en archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con Epstein.

“Absolutamente, revisaremos todos los hechos. Analizaremos el contexto de esos hechos e intentaremos entenderlo. Veremos cómo se ajusta eso a la política de conducta personal de la liga. Creo que tomaremos un paso a la vez. Primero obtengamos los hechos”, afirmó el comisionado Roger Goodell el lunes.

Tisch dijo la semana pasada que conocía a Epstein y que “intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas” y “discutieron sobre películas, filantropía e inversiones”. Sin embargo, Tisch, de 76 años, negó haber ido a la isla de Epstein y nunca fue acusado en la investigación.

Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

Los documentos fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada tras meses de presión pública y política que exige al gobierno abrir sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y antigua novia, Ghislaine Maxwell.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
