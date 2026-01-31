Colombiano Christian González disfruta su primer Super Bowl con los Patriots

FOXBOROUGH, Massachusetts - Si parece que Christian González se está demorando en el campo durante los calentamientos previos al Super Bowl, es porque es cierto.

Después de una serie de contratiempos en sus primeras tres temporadas en la NFL, el joven 23 años es muy consciente de lo rápido que pueden cambiar las cosas en esta liga.

Así que jugar en su escenario más grande por primera vez no es algo que esté tomando a la ligera.

“Trátalo como otro partido, pero sabes que no es otro partido”, dijo el cornerback de los Patriots, de ascendencia colombiana. “Es el último, así que sólo sales ahí y das todo lo que tienes. Incluso mientras juegas, todavía puedes disfrutarlo. Puedes salir corriendo y ver el campo que dice ‘Super Bowl’. Pequeñas cosas como esa.”

El disfrute ha llegado a intervalos para González después de que sólo disputó cuatro partidos en su temporada de novato en el 2023.

Fue a la lista de lesionados con un desgarro del labrum de un hombro, lo cual llevó a una cirugía que puso fin a su temporada.

Regresó con toda su fuerza en 2024, apareciendo en 16 juegos mientras se consolidaba como el principal esquinero del equipo, permitiendo a los receptores unicamente seis yardas por jugada en que intervinieron y cediendo el 55.7% de pases completos de las veces que el balón se lanzaba en su dirección.

Parecía que el único camino era hacia arriba.

Pero todo ese progreso pareció en peligro después de una lesión en el tendón de la corva en la primera semana del campamento de entrenamiento que eventualmente lo dejó fuera de los primeros tres duelos.

Sólo fue un contratiempo temporal. González regresó para disputar los últimos 14 encuentros de la temporada regular.

El equipo le confió la tarea de cubrir a los mejores receptores rivales esta campaña, terminando empatado en el segundo lugar del equipo con diez pases desviados mientras era seleccionado para su primer Pro Bowl.

Ha hecho su mejor trabajo en el último cuarto durante los playoffs, permitiendo sólo dos recepciones, 12 yardas recibidas y ningún touchdown con una intercepción en las ocho veces que ha sido el objetivo.

El domingo 8 de febrero podría presentarse un enfrentamiento crucial en el Super Bowl con el receptor de los Seahawks de Seattle, Jaxon Smith Njigba.

En el duelo por el título de la Conferencia Americana, González consiguió su única intercepción que aseguró la victoria de los Patriots.

“Sentí que era un buen momento para conseguir la primera intercepción... devolverle el balón a (Drake Maye) y dejar que él cerrara el juego”, dijo González.

Agregó que no puede señalar ningún cambio específico en su enfoque, pero sí recuerda la conversación que sostuvo con el entrenador Mike Vrabel.

“Después del partido contra Baltimore, me dijo que sentía que vio algo diferente”, recordó González.

También se siente motivado tras temporadas consecutivas de 4-13 y con el hecho de que, bajo las órdenes de su tercer entrenador en tres campañas, finalmente todo está encajando.

“Los primeros dos años tuvimos que pasar por algunas cosas. Pero estamos emocionados de donde estamos ahora”, dijo. “Este equipo es súper unido y hemos dedicado mucho trabajo. Sólo queremos salir ahí y terminarlo”.