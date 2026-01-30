Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dolor de hombro no detiene a Drake Maye rumbo al Super Bowl

El mariscal de campo fue agregado al informe de lesiones, cuando los Patriots lo consideraron un participante limitado

30 de enero de 2026 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye celebra con el trofeo de campeón de la AFC al vencer a los Broncos de Denver. (John Locher)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

FOXBOROUGH, Massachusetts - Drake Maye no se sorprendió por la atención prestada al problema de hombro que lo llevó al reporte de lesiones de los Patriots menos de dos semanas antes del Super Bowl.

RELACIONADAS

No, no diría que me sorprendió”, refirió Maye el jueves. “Es el hombro derecho de un mariscal de campo titular en un equipo de la NFL. Es bastante simple”.

Aunque Maye apareció en la lista de jugadores limitados por problemas físicos, dijo que pasó por una sesión de práctica normal el jueves, cuando Nueva Inglaterra regresó al campo para comenzar a prepararse a fin de enfrentar a los Seahawks de Seattle en el Super Bowl.

El mariscal de campo fue agregado al informe de lesiones el miércoles, cuando los Patriots lo consideraron un participante limitado.

La especulación sobre la lesión de Maye comenzó a extenderse el día después de la victoria de Nueva Inglaterra durante la final de la Conferencia Americana en Denver.

Algunos observadores señalaron que hubo una escapada de Maye a finales del tercer cuarto, la cual terminó cuando el quarterback se deslizó de manera incómoda sobre su costado derecho.

Maye se sujetó el hombro de lanzar después de la jugada. Tras una entrega a Rhamondre Stevenson en la siguiente acción, encogió ligeramente su hombro, como si lo estuviera aflojando. En la jugada siguiente, Maye completó un pase de 31 yardas a Mack Hollins.

El martes, Maye insistió durante una aparición en la radio que cualquier problema con su hombro era el resultado del desgaste de toda la temporada y que no se lo lastimó durante el encuentro.

Reiteró esa postura el jueves.

“Estuve ahí moviéndome bastante bien hoy”, expresó Maye. “Hicimos un recorrido, así que me siento bien y con ganas de estar listo para jugar. Éste es el partido que sueñas jugar, así que estoy deseando salir y jugar en el Super Bowl”.

Maye completó 10 de 21 pases para 86 yardas contra los Broncos. También corrió 10 veces para 65 yardas y un touchdown. El mariscal de campo de segundo año no se ha perdido un solo partido de esta temporada.

El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, dijo que su preocupación por el hombro de Maye era mínima.

No estoy muy preocupado. Trato de no tener demasiada preocupación”, comentó Vrabel.

“Solo quiero tratar de preparar al equipo de fútbol, asegurarme de que todos estén listos, que todos tengamos un plan. ... Hemos tratado de planificar la semana aquí, semana y media, y no mirar al final de ella, sino enfocarnos en lo que podemos hacer hoy”.

Los Patriots practican nuevamente este viernes y descansan el sábado antes de viajar a Santa Clara, California, para la semana del Super Bowl.

“Creo que por eso pasas tiempo y por eso tienes buenos entrenadores”, señaló Maye. “La temporada es larga, y a veces estas cosas aparecen. Hago lo que sea necesario para sentirme al 100%. Estoy seguro de que llegaré, si no al 100, lo más cerca posible — 99%”.

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music.

Tags
Super BowlBad BunnyPatriots de Nueva Inglaterra
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: